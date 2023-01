Intitolazione in nome del sindaco Ravaioli

di Francesca Miccoli

Il consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha deliberato all’unanimità di intitolare un luogo pubblico alla memoria dell’ex sindaco Italo Ravaioli. A portare in assemblea la proposta di omaggio nei confronti di colui che fu primo cittadino dei due paesi affratellati sotto un unico gonfalone tra il 1951 e il 1970, è stato il consigliere comunale Daniele Vallicelli, che ha presentato a tal fine un ordine del giorno.

Un atto necessario ad "avviare un percorso. Ora va fatta un’istruttoria, va individuato un luogo – le parole del capogruppo di maggioranza –. Un’iniziativa che non ha colori politici".

Di Ravaioli, nato nel 1913 e venuto a mancare nel 1998, Vallicelli ha ricordato diverse importanti azioni per il suo territorio, come "l’impegno per la realizzazione della circonvallazione di Castrocaro, per l’arrivo dell’acqua potabile e la tappa del Giro d’Italia. Il 2 giugno 1968 inoltre è stato nominato Cavaliere della Repubblica dall’allora Presidente della Repubblica Saragat. Sindaco nel nostro paese ininterrottamente per 19 anni, quindi gradito sicuramente dalla maggioranza dei cittadini, dal 70 al 75 è stato anche consigliere comunale di minoranza".

E pure l’attuale primo cittadino Francesco Billi ha voluto rimarcare l’importanza "di mantenere viva la memoria e quel po’ dell’onore pubblico che può garantire il nostro municipio a fronte di persone che hanno speso numerosissimi anni della propria vita in periodi strategici per la storia della nostra nazione e del nostro territorio. Periodi in cui si andavano a consolidare sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dal punto di vista sociale diritti e servizi dei quali tuttora godiamo".

Un modo, questo, per consegnare un esempio importante anche alla memoria delle giovani generazioni, facendo così scoprire (e riscoprire) quei protagonisti della vita sociale e politica del territorio, capaci con il loro operato di determinare una crescita fondamentale per l’intera comunità.

Nei mesi scorsi il consiglio aveva deciso di intitolare specifiche aree pubbliche del territorio comunale anche ad altri personaggi che si dimostrarono importanti per la storia locale, quali Dino Cappelli, Mario Savelli, Domenico Fiorentini, Gualtiero Ravaioli, Claudio Mancini, Giuseppe Mengozzi.