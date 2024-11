‘Introspezione’: la prima personale di Aura Rogneri alla Manoni 2.0

‘Introspezione’ è il titolo della mostra personale di Aura Rogneri allestita fino al 30 novembre alla Galleria Manoni 2.0 in Corso Garibaldi 55/a a Forlì. Come sottolinea il titolo, le opere della pittrice sono la proiezione di indagini introspettive che invitano l’osservatore ad un’analisi fra conscio ed inconscio.

Nata a Genova e diplomata all’Istituto d’Arte di Firenze, oggi Aura ha cinque figli e abita in Romagna. La mostra attuale è la prima personale dell’artista: in essa sono rappresentate figure femminili in opere che sono anche di grandi dimensioni e che esprimono, attraverso i segni, il colore e i simboli, un’indagine sulla natura umana non solo nell’aspetto fisico, ma soprattutto attraverso l’inconscio e i misteri nascosti. Nelle opere non mancano poi riferimenti paesaggistici. La forza dei segni, del colore, del rapporto chiaroscurale, permettono all’artista di portare alla luce le sue emozioni e di renderle partecipi a chi le osserva e le fa proprie interpretandole attraverso una propria sensibilità. Anche dal punto di vista estetico, le figure di Aura lasciano il segno, perché rilevano una forza espressiva originale e di notevole intensità soprattutto nel settore femminile.

Sono opere che creano ‘un’esperienza sensoriale unica e visivamente avvolgente’ e fanno apprezzare una bellezza che va oltre il visibile e che scava nelle emozioni. Un viaggio nell’anima dove ciascuno può proiettare il proprio vissuto e riflettere sul proprio universo interiore fra sogno e realtà.

Rosanna Ricci