"Invalida e ’prigioniera’ in casa da 4 giorni"

"Sono quattro giorni che l’ascensore è fermo. Io sono invalida civile al cento per cento e mi muovo solo in carrozzella. Abito al quarto piano, raggiungibile attraverso quattro rampe di scale. E’ mai possibile che nessuno faccia qualcosa per togliermi da questo ingiusto isolamento?" L’appello arriva dalla disabile Fabiana Costa, che abita in via Marconi 1/C a Predappio, in una palazzina dell’Acer, insieme alla madre casalinga Antonella Borzani. Racconta Fabiana: "Mercoledì pomeriggio si è fermato l’ascensore. Allora per segnalare il guasto ho telefonato all’amministratore di condominio, che mi ha assicurato la riparazione in tempi brevi. Sono venuti i tecnici dell’assistenza, che non hanno però riparato l’ascensore, perché, secondo la loro spiegazione era fermo per un problema di depotenziamento della corrente. Allora cosa hanno fatto? Hanno affisso un cartellino con scritto ‘Fuori uso’ e se ne sono andati. Nessuno si è più fatto vivo". Aggiunge Fabiana: "Non è la prima volta che restiamo con l’ascensore fermo. La stessa storia si era ripetuta anche la scorsa estate. Inoltre, non parlo solo per me, ma anche per altri, perché nella stessa palazzina vivono altre tre persone disabili".

Concludono Fabiana e il compagno Mirco Petrini (con lei nella foto) che abita da un’altra parte: "Speriamo che almeno lunedì prossimo l’ascensore riprenda a funzionare, anche perché non posso scendere e salire per le scale e devo fare anche della terapia, indispensabile per la mia salute".