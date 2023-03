Invasi per i campi, censimento

Sono già 90 (su un totale di 117) i coltivatori diretti di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare che hanno risposto presente al censimento avviato dal Comune in vista della possibile realizzazione di invasi per l’approvvigionamento delle acque irrigue necessarie alla coltivazione dei campi. Il consigliere comunale con delega alle politiche agricole Mauro Maraldi continua a essere presente in municipio ogni martedì dalle 9 alle 12 per illustrare l’iniziativa e raccogliere i dati degli interessati. L’adesione non comporta alcun impegno e soprattutto nessun onere di carattere economico. "Questa prima fase serve solamente a calcolare quanti ettari potrebbero essere interessati ad attingere da eventuali invasi futuri – spiega il sindaco Francesco Billi –: senza questo dato, infatti, risulta impossibile progettare qualsiasi infrastruttura destinata a contrastare la crisi idrica. In una seconda fase le ipotesi di fattibilità verranno nuovamente sottoposte ai diretti interessati per valutare insieme se e come procedere".