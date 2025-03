"Investiamo contro le alluvioni"

Il Centro Studi Confindustria Romagna ha raccolto tra le proprie imprese associate anche dati relativi agli investimenti effettuati e in programma, con un focus particolare sul post alluvione. Il campione non è concentrato sulle aziende alluvionate, ma comprende tutte le rispondenti sulle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che fanno parte del comparto manifatturiero e dei servizi. "Emerge un’attenzione alla formazione del personale per affrontare le emergenze e alla predisposizione di piani di evacuazione, mentre per il futuro le esigenze si concentrano sugli investimenti strutturali", riassume il presidente Roberto Bozzi.

Le misure implementate negli ultimi due anni per prevenzioni sono state: per il 23% dei rispondenti formazione ai dipendenti su come rispondere a situazioni di emergenza, il 20% ha sviluppato piani di emergenza ed evacuazione, il 12% ha installato barriere anti-inondazione, il 12% ha sottoscritto assicurazioni. Per quanto riguarda la dimensione degli investimenti, il 19,4% ha investito meno di 10.000 euro, il 9% ha investito tra 10.000 e 50.000 euro, il 6% ha investito tra 50.000 e 100.000 euro, e il 10.4% ha investito oltre 100.000 euro. Variegate le fonti di finanziamento: il 7,7% ha ottenuto prestiti bancari, un altro 7,7% ha usufruito di finanziamenti pubblici, il 33,3% ha utilizzato assicurazioni e il 28,2% ha investito capitale proprio. Per il futuro, le aziende ritengono che saranno necessari: miglioramenti strutturali, sistemi di monitoraggio e allarme avanzati e maggiore collaborazione con enti locali.