"Investiamo negli studenti del corso di Medicina"

Un incontro molto partecipato quello svoltosi venerdì nel municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole sul tema della riconversione di alberghi dismessi o in situazione di antieconomicità in residenze universitarie. In una sala consiliare gremita, proprietari di immobili e hotel, imprenditori, tecnici e associazioni di categoria si sono confrontati sul tema della ricettività per studenti come prospettiva di sviluppo economico e sociale.

L’assemblea, della durata di due ore, è stata aperta da un intervento del sindaco Francesco Billi, soffermatosi sulla ricognizione avviata dall’Amministrazione: "Gli studentati oggi possono risultare di particolare interesse per la crescita del corso di Medicina a Forlì, per la nostra vicinanza all’Ospedale del capoluogo, dove praticano molti iscritti, e per i termini ancora disponibili del bando Pnrr specifico". Da qui la decisione di convocare una conferenza per ragionare insieme ai massimi esperti, "promuovendo scelte imprenditoriali consapevoli e gettando le premesse per creare una rete in grado di procedere eventualmente in maniera sinergica e coordinata, nel rispetto della libera iniziativa degli attori coinvolti".

A prendere la parola è stato in seguito il Commissario Nazionale Straordinario per l’Housing Universitario, Manuela Manenti, intervenuta in collegamento dalla Commissione Europea. "Da parte della struttura commissariale garantiamo la massima attenzione alla realtà di Castrocaro, con particolare riferimento agli alberghi che volessero candidarsi – ha dichiarato Manenti –, il governo sta raggiungendo gli obiettivi prefissati, ma c’è ancora disponibilità per aderire. Il contributo ammonta a 20mila euro a posto letto per un minimo di 20 posti letto da vincolare per 12 anni a partire da giugno 2026. Le pratiche burocratiche procedono in maniera spedita e ci stiamo impegnando per velocizzarle ulteriormente".

Tantissime le domande poste dai presenti, circa una cinquantina. Francesca Mancini, Dirigente della stessa struttura, ha chiarito dubbi e aspetti tecnici sollevati da parte degli imprenditori intenzionati a partecipare al bando. A seguire, Franco Stella, Direttore del corso di medicina di Forlì, ha analizzato numeri e necessità dello studentato forlivese: "Le proiezioni ci dicono che nei prossimi anni supereremo le mille iscrizioni, senza contare tutti gli altri soggetti coinvolti nell’attività accademica e professionale – ha chiosato il medico –. Credo che Castrocaro possa presentarsi come ottima sede residenziale per una categoria di studenti molto stanziale e dedita al percorso di formazione, anche considerata la prossimità all’Ospedale dove gravita una parte significativa del percorso accademico e dove si concentrano gli anni di specializzazione".

Francesca Miccoli