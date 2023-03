Inzir, l’esperienza di nonno e nipote narrata in un libro

Oggi alle 21 alla sede dell’associazione Inzir di via Bezzecca 10 si parla della storia di Isacco Emiliani e suo nonno Antonio Panzavolta. Per sette anni i due hanno viaggiato nelle notti più buie alla scoperta degli alberi monumentali più valorosi della loro terra, quella tra Romagna e Toscana, dal Delta del Po fino alle foreste Casentinesi, con l’obiettivo di realizzare un libro d’arte e raccontare con la fotografia il valore dei grandi testimoni verdi. L’obiettivo è stato raggiunto: Ottantuno è il titolo del libro, come i luoghi più importanti di questa storia e come gli anni di nonno Tonino al suo termine, negli anni della realizzazione.

Il racconto di Isacco e Tonino sarà accompagnato dalla proiezione di suggestive immagini e filmati realizzati.

La serata è gratuita riservata ai soci Arci.

E possibile tesserarsi anche la sera setssa dell’evento.