‘Io, 11p15.5’, oltre 500 visitatori

Si è chiusa con oltre 500 visitatori in 9 giorni la mostra fotografica ‘Io, 11p15.5’: l’oratorio San Sebastiano ospitava quaranta ritratti di bambini e ragazzi con sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws), una malattia genetica rara (un caso ogni 10mila) che comporta l’iperaccrescimento di alcune parti del corpo e un maggior rischio oncologico durante l’infanzia.

Sono state sedici le scolaresche in visita, dalla prima elementare alle superiori del vicino istituto ‘Ruffilli’, che hanno visto le immagini catturate da Dael Maselli, romano, padre di un bimbo Bws: è stata l’occasione per riflettere sull’unicità di ogni bambino. Gli organizzatori di Aibws (l’associazione che rappresenta i piccoli pazienti in tutta Italia) ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì e, negli stessi giorni, è stata ospitata dall’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena per un evento di formazione rivolto a pediatri e non solo.