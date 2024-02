Io aggredito da un rottweiler. Padroni troppo incauti

Forlì regno di ‘fido’. La presenza degli amici scodinzolanti è notevole per le vie del centro e al parco urbano, specie negli stradelli che costeggiano il fiume. Non sempre questi incontri, però, sono gradevoli: infatti, mentre venerdì pomeriggio passeggiavo a ridosso del fiume col mio inseparabile bassotto sono stato aggredito da un rottweiler. Per l’incauta custodia cerco il padrone di questo cane, che aveva occhi rabbiosi, pelo irto, ringhiava con bava alla bocca. Mi ha azzannato con denti aguzzi lacerandomi i calzoni. A protezione ho preso in braccio il bassotto e ho gridato, tentando di scrollarmi di dosso l’aggressore. La casuale presenza di un agente della Municipale mi ha salvato da quelle potenti fauci. La cronaca riporta spesso aggressioni perpetrate da rottweiler, pitbull e altri molossoidi. Sono cani incrociati con altri con l’obiettivo di creare una razza adatta alla guardia. Risultato, sono robusti, fedeli ed estremamente legati ai propri padroni; viceversa nei riguardi di estranei sfogano la loro indole infierendo fino anche a esiti tragici. Chi pensa di adottarne uno dovrebbe documentarsi su questi imprevedibili quadrupedi. La colpa del comportamento abnorme è da imputare ai padroni, che non sanno educarli e tenerne a freno gli impulsi bestiali. E per prevenzione occorre l’obbligo della museruola, anche se condotti al guinzaglio.

Maurizio Balistreri