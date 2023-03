Io, cattolico vedo così la famiglia e l’essere genitori

Da elettore del Pd non temo di affermare la mia netta opzione per la cosiddetta famiglia tradizionale, quella che ha le sue radici nell’articolo 29 della Costituzione. Ribadisco il mio apprezzamento per la cattolica Rosy Bindi, nel 2007 ministro della Famiglia nel governo Prodi, quando si impegnò con molta determinazione in favore del riconoscimento giuridico pubblico dei diritti e dei doveri delle coppie di fatto stabilmente conviventi di eterosessuali e omosessuali, con i cosiddetti Di.Co, un disegno di legge che diede luogo a un confronto molto serrato nel mondo cattolico. E in Parlamento. Ma ero e sono contrario al matrimonio egualitario e ancor più a ogni ipotesi di apertura, in maniera più o meno esplicita, alla "gestazione per altri", espressione più elegante, ma nella sostanza identica a quella dell’utero in affitto.

La maternità è un dono troppo grande perché possa essere immiserito da questa pratica che mortifica la dignità di donne spesso povere, per cui non può essere indolore nel tempo il ricordo di questa disponibilità. Un fatto prima o poi traumatico anche per i figli che siano frutto di questa pratica. Ma si pensa ai diritti dei bambini? Ho vissuto con mia moglie Giovanna la bellezza e la gioia di una famiglia numerosa, ma non credo che aver figli possa essere considerato un diritto. D’altra parte chi desidera davvero vivere la preziosa esperienza della genitorialità può ricorrere ad affidamenti, e soprattutto alle adozioni di qualcunoa dei tanti bambini e ragazzi che oggi nel mondo sono costretti a vivere senza l’affetto e la guida dei genitori. Le procedure per le adozioni vanno certamente sburocratizzate e accelerate. Per finire, chiedo anche al Pd che le scelte che si faranno non debbano coinvolgere solo dirigenti e militanti di partito e in ultima analisi il Parlamento, in cui auspico comunque la possibilità di esercizio dell’obiezione di coscienza da parte di deputati e senatori. Almeno su alcuni aspetti del decreto Zan.

Pierantonio Zavatti,

socio del circolo Acli ‘Lamberto Valli’