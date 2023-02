"Io, esule, vi spiego il Giorno del Ricordo"

di Francesca Miccoli

In occasione del Giorno del Ricordo, stasera alle 20.45 il salone consigliare del municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiterà la proiezione del docufilm del fotoreporter Fabio Blaco ‘Dal buio della storia’, imperniato su Forlì e la memoria delle vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata, le vicende del confine orientale. Il sindaco Francesco Billi introdurrà l’appuntamento e la testimonianza di Giuliana Andricci, nata nel 1940 a Neresine, nell’isola di Lussino e giunta esule a Castrocaro all’età di 8 anni.

"La mia famiglia non ha alle spalle una storia tragica, non ha pianto morti, ma ha vissuto un esilio che dura ancora oggi – racconta Giuliana dalla sua casa di Ravenna, dove si è trasferita a seguito del matrimonio con Oreste, originario di Zara –. Mio padre, che lavorava in una ditta veneta, si trasferì all’ufficio del dazio di Castrocaro, poi gestì il distributore di benzina vicino al Comune e, grazie al carattere aperto, era conosciuto da tutti. Io e la mamma lo raggiungemmo in seguito. Oggi assieme ad altri parenti riposano nel cimitero di Castrocaro".

Degli anni bui Giuliana conserva ricordi "visivi", mutuati dagli occhi di bimba. "Quando si celebrarono la fine della guerra e la liberazione, da noi il conflitto proseguì con altre modalità per l’occupazione di Tito, celebrato come un eroe sui testi scolastici dell’epoca". Ai residenti la dolorosa opzione se mantenere la cittadinanza italiana andandosene e rinunciando ai propri averi oppure assumere quella slava. "Ho ancora casa a Lussino solo perché acquisita nel 1952 dopo la morte del nonno, a cui non era stato concesso traferirsi altrove con moglie e figlia. Una casa testimone dei cambiamenti della storia: dapprima austriaca ai tempi di Francesco Giuseppe, poi italiana, quindi slava e croata". Una babele all’origine di falsi storici e pure equivoci dettati dall’ignoranza.

"Non troppo tempo fa, esaminando i documenti di mio marito un carabiniere lo definì extracomunitario, senza considerare l’anno di nascita". Nel dolore, anche il dramma di sentirsi straniero ovunque. "I luoghi natii oggi sono un altro mondo. Vivo senza risentimenti, ma con cuore dolente per quello che non c’è più. I miei parenti sono disseminati per il mondo: America, Canada, Australia. A ogni congedo c’era il timore di non rivedersi mai più". Qui emerge la differenza tra esule e migrante: "Al contrario dell’esule, il migrante cerca lavoro lontano, ma sa che prima o poi tornerà a casa".

Ad acuire la sofferenza l’oblio calato sulle foibe. "E’ stato istituito il Giorno del Ricordo, ma per ricordare bisognerebbe conoscere – aggiunge Andricci – e settant’anni di buio non hanno certo contribuito a far luce sull’accaduto. Sono stata insegnante di scuola elementare e nella didattica non era contemplata questa parte della storia. E anche i miei 4 nipoti non l’hanno conosciuta dai libri. E non si tratta di fare una guerra tra chi ha sofferto di più tra ebrei e vittime delle foibe". Considerazione ripresa dal consigliere comunale Alessandro Ferrini: "Dopo la Giornata della Memoria, per la prima volta nel nostro Comune viene celebrato anche il Giorno del Ricordo: un’occasione per spiegare questi eccidi alle nuove generazioni".