‘Io non rischio’, iniziative a Forlì,. Meldola, Santa Sofia e Castrocaro

Oggi e domani torna anche in Emilia-Romagna ‘Io non rischio’, campagna nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sui rischi di terremoto, maremoto e alluvione, promossa in tutta Italia dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, istituzioni, mondo della ricerca scientifica e realizzata dal volontariato di Protezione civile. In Emilia-Romagna sono 72 le associazioni di volontariato che partecipano alla campagna, in 50 piazze da Piacenza e Rimini, comprese piazze digitali sui canali social. Quattro nel Forlivese le piazze partecipanti: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola, Santa Sofia e la stessa Forlì. In città le iniziative si terranno in piazza Saffi domani dalle ore 10 alle 18

Per scoprire come ciascun cittadino può contribuire a ridurre i rischi provocati da terremoto e alluvione l’appuntamento è anche in piazza d’Armi a Terra del Sole domani dalle 8.30 alle 13, come pure sulla pagina Faebook del Gruppo comunale di Protezione Civile di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con la pubblicazione di alcuni video riguardanti la tematica del rischio sismico nei giorni di oggie domani con l’hashtag #ionorischio 2023.

Il programma di questa Piazza Digitale sulla pagina Facebook prevederà i seguenti appuntamenti: oggi alle 15 saluti di Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole; alle 16 ‘Come si diventa volontari di Protezione Civile’, a cura dell’Agenzia di Protezione civile regionale; ore 17 ‘I segni dei terremoti sulla Fortezza di Castrocaro’, con Patrizia Cappelli, volontaria di Protezione civile, che alle 18 parlerà su ‘La linea del tempo dei terremoti in Romagna’. Domani dalle 9.30 alle 12.30 altri incontri con i tecnici Valentina Vallicelli, Roberto Gori e Giovanni Farolfi; sarà anche illustrato il Piano comunale di Protezione civile.

