"Io, parroco tra vescovi e cardinali Così celebrai con Benedetto XVI"

"Ma tu dove sei vescovo?". Sono i primi giorni del settembre 2007, a Loreto: la frase perfora gli istanti che precedono la messa di Benedetto XVI all’Agorà dei giovani, un grande evento dedicato ai ragazzi di tutta Italia. Come sempre in questi raduni di massa, la celebrazione non si svolge in una chiesa o in un santuario, ma all’aperto, con un altare che non ha molto da invidiare a un palco da concerto rock. Tanti giovani attendono il Papa scomparso all’età di 95 anni il 31 dicembre. Naturalmente Benedetto non celebra da solo, è accompagnato da vescovi, cardinali, monsignori. Eccetto uno.

Rocambolescamente catapultato sull’altare della messa del Papa. È questa la storia di don Massimo Masini, forlivese, oggi parroco di San Martino in Strada, già a Civitella, all’epoca a Filetto e Roncalceci, due frazioni del Comune di Ravenna che fanno parte della diocesi di Forlì-Bertinoro. "No, non sono vescovo, solo un parroco di campagna...", ha confessato al prelato che come lui si preparava per la solenne celebrazione. Sul palco si dispongono in sette file da quattro o cinque, quasi tutti indossano lo zucchetto viola o porpora: nella prima fila, quella più vicina al Santo Padre, si riconoscono alcuni pezzi da novanta della Chiesa. Camillo Ruini, cardinale e presidente della Conferenza episcopale italiana; Angelo Bagnasco, suo successore e cardinale di Genova; Giuseppe Betori, cardinale di Firenze. In ultima fila, c’è invece don Massimo Masini. Una storia che il parroco forlivese ricorda con grande gioia e commozione a pochi giorni dalla morte di Benedetto XVI, all’indomani dell’arrivo a Roma dei fedeli per l’omaggio al Papa emerito.

"Andai a Loreto con alcuni ragazzi delle mie parrocchie di allora – racconta –. Avevo con me un pass che don Erio Castellucci mi aveva affidato prima della partenza". Don Erio, come tutti continuano a chiamarlo, oggi è arcivescovo di Modena-Nonantola e Carpi ed era invitato in quanto preside della facoltà di teologia dell’Emilia-Romagna, a Bologna. "A distanza di anni, non ricordo più il motivo che provocò la defezione dell’ultimo momento di don Erio. Ricordo i controlli. A un certo punto mi sono ritrovato vicino ai vescovi che si apprestavano alla concelebrazione. Ero lì in maniera immeritata, fu un grande regalo di monsignor Castellucci".

‘Imbucato’? Fu una sorta di smagliatura nel protocollo vaticano, che tuttavia riecheggiava una frase che Benedetto XVI aveva pronunciato la sera prima durante la veglia con i giovani: "Nella Chiesa non c’è periferia e centro, aveva detto il Papa, perché dove Gesù è presente tramite l’Eucarestia, tutto è centro. Queste parole mi colpirono molto". Una sorta di anticipazione di ciò che sarebbe accaduto: il parroco di Filetto a pochi metri dal capo della Chiesa universale. "Ho rivisto il Papa da vicino nella sua visita a Pennabilli. È stato un grande teologo ma una persona umile. E di quel giorno a Loreto mi resta ancora una grande emozione".