’Io spero paradiso’: documentario dalle mura del carcere di Opera

Alle 20.30 l’Istituto Salesiano Orselli di Forlì, la Sala San Luigi e la Fondazione Opera Don Bosco Onlus, in collaborazione con la Diocesi di Forlì-Bertinoro e la Caritas Diocesana, promuovono la proiezione del film documentario ’Io spero paradiso’ di Daniele Pignatelli, con confronto e testimonianze presso la Sala San Luigi, in via Nanni 14. Negli ultimi anni le carceri italiane sono state al centro del dibattito pubblico a causa del sovraffollamento, delle difficili condizioni di vita dei detenuti e delle criticità legate al reinserimento sociale. Questi temi pongono interrogativi sul modo in cui il sistema penitenziario possa svolgere al meglio il suo ruolo punitivo, rieducativo e riabilitativo. Il regista Daniele Pignatelli affronta i temi nel film realizzato con la collaborazione dei detenuti del Carcere di Opera, e che racconta una storia di rinascita e seconde opportunità attraverso il vissuto di tre detenuti, per riflettere su come il carcere possa essere anche un luogo di crescita personale e reintegrazione.

"La particolarità di questo film – racconta Pignatelli del suo lavoro all’interno di Opera – è che le cose sono avvenute all’improvviso nel corso della realizzazione, e questo ci ha obbligati ad una attenzione costante per poter cogliere al volo i momenti importanti". Nel corso degli ultimi mesi, il film ha partecipato a numerosi festival di rilevanza nazionale e internazionale. Nonostante non sia ancora stato distribuito ufficialmente nelle sale, ha già ottenuto un riscontro entusiastico da parte della critica. La proiezione sarà introdotta da don Enzo Zannoni, cappellano della casa circondariale di Forlì, mentre dopo la visione interverranno e dialogheranno con il pubblico il regista e uno dei detenuti protagonisti del docufilm. Biglietto unico 7 euro.

Alessandro Mambelli