‘Io sto con la natura’: weekend di eventi a Rocca tra cibo e mostre

Le associazioni Pro Rocca, Acquacheta e Cacciatori Rocca, in collaborazione con il Comune di Rocca, hanno organizzato per il weekend ‘Io sto con la natura’. Il programma di domani prevede l’inaugurazione alle 16.30 nel parco Gramsci, cui seguirà alle 17.30 ‘In passerella col mio miglior amico’, mostra di cani aperta a tutti, con premi per i primi dieci classificati e assegnazione del Trofeo ‘Il mio migliore amico’ al vincitore assoluto. Seguirà alle 20 la Serata della Fiorentina e non solo (prenotazione obbligatoria, info: Lavinia 339.1569038 e 0543.950146). Alle 21 musica dal vivo con Nudi e Crudi.

La domenica si incomincia alle 8.30 con la gara di ricerca cani da tartufo, all’interno del parco chiuso con tigli secolari (iscrizioni con 10 euro a cane e simpatici omaggi a tutti) e consegna del IV Trofeo Città di Rocca (più Trofeo Cuccioli, cani fino a nove mesi). Seguiranno esibizioni di falchi e falconieri dalle 10 in poi, a cura dell’Associazione Tradizioni Acquacheta; pranzo dalle 12 e cena dalle 19.30 a base di cacciagione; alle 14.30 spettacoli di equitazione; gara del boscaiolo alle 17.30 (prenotazione consigliata), consistente nel taglio dei tronchi, come faceva i vecchi segantini di mestiere per formare le assi dai tronchi. Infine, alle 20.30 musica con i Budini Molly. Durante la due giorni si svolgeranno anche mercatino dei prodotti tipici direttamente dal produttore, tiro a segno, dimostrazioni di tiro con l’arco con armi ad aria compressa, area bimbi con gonfiabili, nonché mostra fotografica di Roberto Monti, appassionato fotografo rocchigiano, autore del bellissimo libro di foto sulla natura non solo attorno a Rocca San Casciano, ma anche dell’Appennino. Agli stand gastronomici anche tortelli, tagliatelle, polenta con ragù di cinghiale e di carne, spezzatino di cervo.

Commenta il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "Si tratta di un ricco programma per valorizzare i tanti aspetti della natura in cui sono immersi il nostro paese ed il territorio circostante della media e alta valle del Montone, nonché i tanti prodotti e attività dell’intera zona della nostra vallata".

Quinto Cappelli