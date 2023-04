IoKreo, esibizioni al San Luigi

Continuano gli eventi presentati dalla Rete Adolescenza dal titolo ‘IOKREO: Sulla stessa barca….’. Alle 20.30 si terrà uno spettacolo al Teatro San Luigi, in via Luigi Nanni 14 a Forlì, curato da Denis Ceccarelli, che prevede esibizioni di vario genere come performance di teatro, musica dal vivo, danza, canto e videoproiezioni. Ecco il programma: Cnos, ‘Selfie – vedo che mi vedi che ti vedo’(video); Compagnia Quelli della Via, ‘Sulla Stessa Barca’ (performance teatrale); Coop Il Salvagente, voce e chitarra acustica; Dream Dance School, danza, hip hop e waacking; associazione di volontariato Welcome ODV, esecuzione corale; Liceo artistico e musicale Canova, quartetto di sax; Polisportiva Cava (esibizioni ritmiche); Scuola New Dance Club (Gli Sciucaren).

L’ingresso è gratuito. Prenotazione non obbligatoria, ma consigliata. Info: [email protected]