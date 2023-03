Ior, gerbere in ospedale Mimose solidali

L’Istituto Oncologico Romagnolo ha voluto conferire alla giornata in cui si celebrano nel mondo le donne, un significato ancora più profondo: si è presentato con i suoi volontari in diversi ospedali del territorio per un gesto di grande valore simbolico. Le donne presenti in corsia sono state omaggiate di un fiore, la gerbera, donata sia a pazienti sia a operatrici sanitarie, dottoresse, ricercatrici e infermiere. "Un regalo che racconta quanto lo Ior sia al fianco delle persone che soffrono, per farle sentire meno sole in questo momento di difficoltà. Un gesto che esplicita la gratitudine che l’organizzazione no-profit fondata nel 1979 da Dino Amadori prova nei confronti di chi si preoccupa in prima persona di offrire le migliori terapie e di far progredire la lotta contro il cancro in Romagna". Lo Ior ha inoltre proposto la ’mimosa solidale’ presso sedi e banchetti sparsi nelle piazze di tutto il territorio. Tutto il ricavato degli stand di questa particolare giornata andrà a sostegno dell’acquisto di nuove parrucche oncologiche.