Ior, lotteria solidale. Manuela si aggiudica l’auto: "Sostenitrice storica"

Il 22 gennaio è stato un giorno speciale per Manuela Borgognoni, classe 1979, residente a Polenta di Bertinoro. È lei la fortunata vincitrice del primo premio, una Fiat Panda messa a disposizione dalla concessionaria Antonelli Pulzoni, della lotteria dell’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), dal titolo ‘A Natale vinci per aiutare’.

Manuela, che già da tempo era donatrice dell’associazione, ha acquistato il biglietto vincente numero 37115 a Forlì, scegliendo di sostenere l’organizzazione non profit fondata oltre quarant’anni fa dal professor Dino Amadori. La lotteria, oltre a offrire l’opportunità di vincere ricchi premi, si distingue per il suo scopo solidale: i fondi raccolti vengono destinati a finanziare le ricerche innovative condotte nei laboratori dell’Irst Irccs di Meldola.

Numerosi gli sponsor che hanno offerto i premi per la riffa, tra questi Orto Mio, la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, Panificio Camillo e tanti altri. Nel 2024, sono stati ben 54.862 i biglietti distribuiti su 60mila disponibili, che permetteranno di raccogliere circa 175mila euro a sostegno della ricerca. Nel territorio provinciale sono stati distribuiti 17.241 tagliandi. I ventidue numeri vincenti sono stati estratti il giorno dell’Epifania al Centro Commerciale ‘Montefiore’ di Cesena e sono consultabili sul sito Ior (www.ior-romagna.it).

Chi si è aggiudicato un premio può reclamarlo entro 90 giorni alla sede più vicina dell’associazione. Nella lotteria Ior nessuno resta a bocca asciutta: grazie alla collaborazione con Conad, infatti, tutti i biglietti non vincenti si trasformano fino al 23 febbraio in buoni sconto di pari valore su ogni 20 euro di spesa in tutti i supermercati della Romagna e di San Marino.

"La lotteria – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior – non è solo un gioco ma può fare la differenza nel presente e nel futuro di tanti pazienti. Il numero di tagliandi venduti ci fa capire che ormai è un’iniziativa consolidata che porta grandi risultati. Il prossimo appuntamento, che prenderà il via il 4 febbraio, sarà la campagna ‘La mia mamma è bellissima’, un altro progetto che unisce raccolta fondi e la sensibilizzazione sullo stigma della calvizie nelle donne in terapia".