Ior, Panda a un 70enne di Dovadola "Un gioco che fa la differenza"

Martedì scorso sono state consegnate al legittimo proprietario le chiavi della Fiat Panda messa in palio come primo premio della Lotteria Ior di Forlì-Cesena ‘A Natale vinci per aiutare’, la tradizionale iniziativa di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica. Ad aggiudicarsela è stato Carlo Carnaccini, settantenne di Dovadola, che ha partecipato al grande gioco solidale acquistando quattro biglietti. Commenta a caldo il vincitore: "E’ stato un bel colpo di fortuna. Si tratta di un regalo davvero inaspettato. Ovviamente, al di là del premio, che fa sempre piacere, sono stato comunque molto lieto di aver partecipato a questa iniziativa. Infatti, proprio in questi giorni una mia persona cara è stata sottoposta ad un’operazione, a causa di una patologia oncologica. Quindi siamo molto sensibili al tema e come famiglia contribuiamo sempre volentieri alla causa della lotta contro il cancro, portata avanti dallo Ior".

La cerimonia di consegna si è svolta presso la concessionaria Pulzoni Antonelli di Cesena, partner della Lotteria, alla presenza del direttore generale dello Ior, Fabrizio Miserocchi, che ha commentato: "Sono lieto che questo riconoscimento se lo sia aggiudicato una persona che in questo periodo sta vivendo sulla propria pelle il percorso di malattia di un proprio caro, con l’auspicio che si risolva tutto per il meglio". Aggiunge il direttore dello Ior: "La Lotteria è sempre un bel momento di gioco, che però fa una grande differenza, permettendo che la ricerca scientifica acceleri e porti nel più breve tempo possibile, al letto del paziente, nuove opportunità di cura".

Grazie a più di 52.000 biglietti venduti, di cui 17.753 nella sola provincia di Forlì-Cesena, quest’anno sarà dato un contributo di circa 167.000 euro all’Irst di Meldola per gli studi legati all’immunoterapia, "una nuova frontiera che ha già dato grandi risultati su vari tipi di tumore, aumentando le prospettive di sopravvivenza". Il risultato è stato ottenuto non solo grazie alla mobilitazione di tutta la Romagna, che ha esaurito i 60.000 biglietti messi a disposizione, ma anche per merito di alcune aziende amiche che hanno coperto le spese legate all’iniziativa. Una menzione d’onore spetta a Conad, che anche quest’anno ha deciso di trasformare tutti i biglietti non vincenti della Lotteria, del valore di 2.50 euro, in buoni sconto di pari valore su ogni 20 euro di spesa effettuata fino al 27 febbraio. Tutti i numeri fortunati si trovano online sul sito www.ior-romagna.it.

Quinto Cappelli