Ior, ritorna ‘La mia mamma è bellissima’

Torna per la sua quarta edizione (non consecutiva a causa del Covid) la raccolta fondi dello Ior ‘La mia mamma è bellissima’, a sostegno delle donne costrette ad affrontare l’effetto collaterale più evidente della chemioterapia, ovvero la calvizie. Per contrastare il disagio che consegue alla perdita di capelli, Ior propone da più di dieci anni il ‘Progetto Margherita’, grazie al quale la donna con diagnosi di tumore viene accolta da una volontaria formata all’ascolto e soprattutto da una parrucchiera che presta gratuitamente la propria professionalità ed esperienza per accompagnare nella scelta della miglior parrucca.

Ogni anno sono più di 400 le pazienti che decidono di approfittare del Progetto Margherita, cosa che lo rende uno dei servizi gratuiti messi a disposizione dallo Ior più apprezzati e utilizzati. Con il crowdfunding ‘La mia mamma è bellissima’ si intende allargare il servizio nella maggior parte delle sedi Ior sparse sul territorio e accogliere quante più donne possibili. L’ultima edizione, datata 2020, nata con un obiettivo di 10.000 euro, ha creato un’ondata di solidarietà e ha portato a raccogliere più di 51.000 euro, frutto della generosità di ben 2.275 sostenitori.

Ogni persona che vorrà contribuire alla causa avrà la possibilità di donare direttamente online sulla piattaforma dello Ior www.insiemeachicura.it per circa un mese: l’apertura della raccolta fondi è prevista infatti per oggi e terminerà mercoledì 8 marzo. La donazione online non sarà comunque l’unica modalità per contribuire: saranno circa 150 i saloni di parrucchieri sparsi in tutta la Romagna che esporranno all’interno del proprio esercizio commerciale i salvadanai a sostegno de ‘La mia mamma è bellissima’.

Tra questi, molti hanno aderito anche all’appello dello Ior per un grande evento che unisca tutto il territorio sotto l’insegna della lotta contro il cancro, dal titolo ‘Una piega per lo Ior’: in sei delle principali città della Romagna un gruppo di parrucchieri volontari presterà gratuitamente la propria professionalità da metà mattina a fine pomeriggio, proponendo un servizio di piega al contributo minimo di 20 euro che andranno a contribuire interamente alla causa del crowdfunding. A Forlì l’iniziativa si terrà presso AecaCnos in via Episcopio Vecchio dalle ore 10 fino alle 17 (informazioni: 0543.35929).