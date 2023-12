Iper, sfida vinta. Spesa e regali: il Puntadiferro meta indiscussa

Poco più di una settimana ci separa dal 25 dicembre, ma la magia del Natale sembra aver già pervaso il Puntadiferro. Lo si percepisce fin dai primi sguardi all’esterno dell’ipermercato, che ricadono sulle bancarelle di crepes, salumi e formaggi e su un gigantesco scivolo, ’The Big Slide’, pensato per chiunque voglia vivere il brivido dell’altezza e della brezza invernale.

Varcata la soglia d’ingresso si viene immediatamente catturati dalla musica natalizia e dalle decorazioni che campeggiano in ogni angolo. Un altro suono onnipresente è quello generato dalle ruote dei carrelli per la spesa. Alcuni sono pieni di acquisti, altri, appena prelevati, di bambini trasportati dai genitori. Meta prediletta per la scelta dei regali sembra essere il Toys Center, preso d’assalto da decine di famiglie intenzionate a donare ai propri figli il giocattolo dei loro sogni. Fuori dal negozio i volontari della Croce Rossa forniscono il tradizionale servizio di confezionamento in cambio di un’offerta libera. Altro negozio particolarmente frequentato è l’Unieuro. In tanti esaminano i telefoni di ultima generazione, mentre in sottofondo risuona la celeberrima ’Last Christmas’.

Il Conad è affollato come non mai: c’è chi compra cesti natalizi con panettone, vino, caramelle e cioccolato, chi discute sull’organizzazione del pranzo di Natale. Le file alle casse sono chilometriche, va in scena qualche bonaria disputa sulla precedenza fra persone che si incrociano all’angolo con i carrelli pieni. Con l’avvicinarsi dell’ora di pranzo sempre più persone si dirigono verso l’area ristoro. Molte di loro si recano da McDonald’s per fruire dell’offerta sui nuggets. Il noto fast food ha predisposto anche un alberello decorato con il proprio stile inconfondibile: confezioni di patatine e frullati prendono il posto delle classiche palle natalizie, gli happy meal sostituiscono i regali sotto l’albero. L’adiacente area bimbi è popolata da piccoli di tutte le età. C’è chi si diverte nel castello, mentre i più grandi giocano con i cabinati, sperimentando virtualmente l’adrenalina delle corse in moto. Usciti dal Puntadiferro si viene nuovamente colpiti dalla gelida e sferzante aria di dicembre. Chiudendo gli occhi è però possibile sentire distintamente il calore del fuoco nel camino, il profumo del cibo sulla tavola e l’abbraccio delle persone care. Il Natale è ormai alle porte. E una cosa è certa: il centro commerciale, nonostante l’adiacente nuovo polo, non ha perso i suoi affezionati clienti. La sfida è vinta.

Michele Santolini