Ipercorpo, al via il 19° festival delle arti dal vivo

Partirà oggi la XIX edizione di Ipercorpo, il Festival Internazionale delle Arti dal Vivo diretto da Claudio Angelini, che presenterà per quattro giorni, fino al 17 settembre, spettacoli, eventi performativi e incontri. Come nelle edizioni precedenti le sedi saranno l’EXATR e l’Arena Forlivese. Il programma contempla Teatro e Danza, Musica e Arte per un’indagine fra noi e gli altri e le diverse abilità. Questa sera verrà presentato ‘…Or to Be’ di Jean Gaudin e Markéta Strànska, entrambi danzatori e coreografi, ma nel caso di Markèta con disabilità. I giorni successivi, domani e sabato, Città di Ebla assieme a PinDoc presenterà ‘Brave’ di Paola Bianche e Valentina Bravetti e ‘(audio) Brave: sentire la danza’ un’audiodescrizione per far conoscere lo spettacolo a persone ipovedenti.

‘Brave’ è stato selezionato poco tempo fa per la Nid Platform 2023 con l’obiettivo di abbattere la disabilità, evitando l’isolamento e aiutando la creatività. Sempre sabato il coreografo e regista israeliano Sharon Fridman presenterà ‘Go Figure’ Excerpt; poi Carlo MassariC&C Company proporranno ‘Metamorphosis’ con alternanza fra danza e riflessioni sul testo ’Logosomia. Kafka Joyce Cèline. Il teatro di Città di Ebla’. Poi domenica si terrà lo spettacolo di circo contemporaneo ‘Lume’ di Filippo Bonacchi.

Il programma comprende oggi anche i documentari come ‘La Parte Maledetta’ poi il ‘Viaggio’ ai confini del teatro della Compagnia Teatro Akropolis e ‘Il Presente’ di Masque teatro. Poi, a partire sempre da oggi si terrà anche una sezione dedicata alla musica con Dario Neri in ‘Chodae’, la chitarrista Sara Ardizzoni col suo disco ‘The Sun is a Violent Place’, Elisa Gandini e Davide Ferri con ’Audiario’, Mario Scaioli con ‘La Màquina Parlante’ e, per ultimo, il 16 settembre, il concerto della band Rio Sacro fondata da Edoardo Commodi e Norberto Becchetti che suonerà nella formazione Psycho trio col bassista Michele Fondacci. Per la sezione arte sono previsti incontri con artisti visivi e con le loro opere. Le presentazioni si terranno in orario pre-serale con gli artisti: Victor Fotso Nyie (oggi), Matteo Fato (domani), Marta Roberti (sabato) e Francesco Bendini (domenica). Si discuterà anche sull’arte al Palazzo Romagnoli in cui ha sede la Collezione Verzocchi con Silvia Camporesi, Matteo Fato e Franco Guerzoni. Per tutto il festival potrà essere ammirata l’opera di Flavio Favelli dal titolo ‘Ecstasy’ realizzata sul muro interno di EXATR e dell’allestimento- performance ‘Amacario’ di Francesco Careri. Info e biglietteria: www.ipercorpo.it; tel. 320.80.19.226; mail: [email protected].

Rosanna Ricci