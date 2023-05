Ipercorpo, le arti tornano ’in presenza’

Arte contemporanea, teatro e danza. Torna il festival Ipercorpo, in programma dal 25 al 28 maggio negli spazi dell’EXATR e dell’adiacente arena forlivese che quest’anno ha un titolo eloquente, quasi a salutare la fine della pandemia: ‘In presenza’. Il progetto è di Città di Ebla, con la direzione artistica di Claudio Angelini. Per quanto riguarda il teatro e la danza, giovedì 25 si parte alle 20 con Carlo Massari e il suo spettacolo ‘Metamorphosis’, mentre venerdì è in programma ’Les Miserables’, sempre di Massari. Sabato, alle 21, una prima nazionale: Paola Bianchi e Valentina Bravetti presentano ‘Brave’ che mette in scena l’incontro tra due corpi diversi. Alle 22 la Sharon Fridman Company porta sul palco ‘Go figure’. Sempre sabato a mezzanotte, poi, un nuovo incontro con Teatro Akropolis in ‘La parte maledetta’: un progetto cinematograficodocumentaristico inaugurato nel 2020 dedicato a protagonisti dell’arte e della cultura. A Ipercorpo viene presentato l’intero ciclo di film dei registi Clemente Tafuri e David Beronio. Si conclude domenica alle 20 con un lavoro di Masque tra teatro e filosofia: ‘Il presente’.

Passiamo alla musica: giovedì 25 alle 21.30: sviluppato parallelamente al progetto ‘Macchine Sonore’, lo studio di Chordae nasce dalla curiosità e dalla necessità di vivere lo strumento chitarra nella sua declinazione più elettrica. Alle 22.30 si potrà ascoltare il disco dei Dagger Moth ‘The sun is a violent place’. Venerdì 26 alle 20 un lavoro originale di Città di Ebla, firmato da Elisa Gandini e Davide Fabbri: Audiario, una raccolta di tanti brevi audio che compongono un mosaico complesso di suoni e vite diverse; si continuerà con ’La Màquina Parlante’ di Matteo Scaioli, sofisticata performance del polistrumentista e compositore ravennate. Sabato 27, infine, suonerà il gruppo cesenate dei Cazale. Spazio anche per l’arte contemporanea: presenteranno le loro opere Victor Fotso Nyie, Matteo Fato, Marta Roberti e Francesco Bendini. Molti altri sono gli eventi e gli incontri che si susseguiranno durante il festival. "Porteremo avanti – sottolinea Angelini – anche una collaborazione con il Comune per valorizzare la collezione Verzocchi: domenica 28 sarà possibile visitare palazzo Romagnoli con la guida di tre artisti: Silvia Camporesi, Franco Guerzoni e Matteo Fato. Ciascuno di loro racconterà un dipinto al pubblico e la sua narrazione sarà registrata per andare poi ad arricchire la galleria di voci del sito verzocchi.com, realizzata da Città di Ebla in collaborazione con il Comune di Forlì".

"Abbiamo già una casa del teatro – commenta da parte sua l’assessore alla cultura Melandri – e presto avremo quella della musica all’auditorium Conad. Presto contiamo di acquisire lo stabile dell’EXATR per completare tutti i lavori di riqualificazione e poter dar vita anche alla casa del contemporaneo".

Sofia Nardi