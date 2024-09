Ipercorpo, tornano le arti dal vivo. Appuntamento con la creatività fra teatro, musica e installazioni

Si svolgerà dall’11 al 15 settembre, presso l’ExAtr e l’adiacente arena forlivese, la ventesima edizione di Ipercorpo, il prestigioso festival internazionale delle arti dal vivo che celebra e promuove la creatività con spettacoli e performance che spaziano dalla danza alla musica, dal teatro. "Ciò che contraddistingue il nostro lavoro – spiega il direttore, Claudio Angelini – è la ricerca linguistica nelle più svariate direzioni: arte dal vivo, sperimentazione e ascolto". Ipercorpo prende il via mercoledì 11 dalle 19 con l’arte contemporanea di Ivana Spinelli, Anna Tappari e Tommaso Silvestroni. Alle 21 è il turno di Paolo Bardelli con ‘Musica tra le nuvole’ e a seguire la proiezione del video ’20 anni di città di Ebla’. Dalle 22, dj set in collaborazione con Diagonal Loft Club e Archivio 180.

Si prosegue giovedì 12 alle 19 con Simone Berti e le sue opere. Alle 20, in replica fino a domenica, Davide Fabbri ed Elisa Gandini portano gli spettatori in un viaggio attraverso la musica con ‘Risonanza Nostalgica’. L’installazione è una sala d’ascolto dove poter ascoltare una selezione di cd per riflettere sul processo di dematerializzazione del suono negli anni. Alle 21, il collettivo Mk sarà presente con ‘Piscina Mirabilis’, uno spazio pensato per coloro che voglio danzare. Venerdì 13 alle 19 sarà possibile visitare la mostra fotografica e non di Alessandra Spranzi, autrice anche dell’immagine simbolo di questa edizione di Ipercorpo. Alle 21, salgono sul palco i danzatori di ‘Femina’ della compagnia Abbondanza/Bertoni, a seguire live musicale. Da giovedì fino a domenica sarà possibile visitare anche il college di manifesti ‘Ecstasy’ e l’’Amacario’, installazione dove potersi cullare in soffici strisce di tessuto.

Nel weekend si accendono le luci per ‘Voodoo’ di Masque Teatro in programma sabato alle 21 e alle 22.30 viaggio sonoro con Andrea Faccioli, Diego Sapignoli, Marco Frattini, Moder, Roberto Villa e Vanni Crociani. Domenica alle 20.30, invece, la compagnia Akropolis proietterà il docufilm dedicato al filoso Carlo Sini, ‘La parte maledetta’. Sabato alle 19 è in mostra Lucio Pozzi, che dipingerà un grande murale su uno dei muri di ExAtr. Non solo eventi per adulti ma anche per i più piccini, domenica 15 alle 10.30 si terrà il laboratorio ‘Pop’ di Nicola Galli dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle 15 è il turno del workshop ‘Ggioco’ di ginnastica gentile a cura di Elena Dolcini.

"L’arte – sottolinea l’assessore alla cultura, Vincenzo Bongiorno –, soprattutto dal vivo, ha un ruolo sociale ed è un valore aggiunto per la nostra comunità. La cultura eleva l’uomo ed è lo strumento per allenare il dialogo e l’inclusione. Forlì è stata recentemente ferita da manifesti discriminatori, manifestazioni in centro storico come Ipercorpo aiutano a contrastare il degrado".

I biglietti per spettacoli e concerti sono acquistabili sulla piattaforma www.mailticket.it e presso ExAtr.

Valentina Paiano