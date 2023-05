Ipercorpo, XIX edizione rinviata in autunno

Si terrà in autuno il festival internazionale delle arti dal vivo. In seguito alla grave alluvione che ha colpito la città di Forlì la settimana scorsa, la direzione organizzativa ha deciso di annullare l’evento che si sarebbe dovuto tenere negli spazi di EXATR e dell’Arena Forlivese da oggi fino a domenica. Tutta la squadra tecnica e organizzativa dell’evento si metterà a disposizione delle persone e delle zone più colpite della città. Le nuove date verranno comunicate appena possibile, così come le modalità di rimborso, tramite e-mail. Per informazioni e chiarimenti: [email protected]