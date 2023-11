Ipnotico assolo di Eleonora Sedioli nello spettacolo Voodoo

Tre giornate ricche di eventi al Teatro Felix Guattari di Forlì (in via Orto del Fuoco) dove si concluderà questo weekend la 30esima edizione di Crisalide Forlì Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli di Masque Teatro insieme alla studiosa Sara Baranzoni e organizzato dalla Compagnia Masque Teatro. Questa sera alle 21 (e in replica domani sera alla stessa ora) va in scena Voodoo (nella foto lo spettacolo), il nuovo lavoro di Masque Teatro, ipnotico assolo di Eleonora Sedioli con l’ideazione di Lorenzo Bazzocchi. Lo spettacolo descrive lo stato di grazia che l’attore vive nell’affrontare la temibile lotta con ’l’inconosciuto’ in sé e nel fuori. Masque teatro nasce nel 1992. Domani sera, al teatro Felix Guattari, si parte alle 20 con i Quotidiana.com con lo spettacolo ’ I greci, gente seria! Come i danzatori’, si prosegue alle 21 con i Masque teatro con ’Voodoo’ e alle 22 sale sul palco Michele Selva con ’I corpi del suono’. Domenica alle 18 sarà la volta di Teatro Koreja con lo spettacolo ’Cumpanaggiu. Il pane e il resto’, mentre alle 19.30 andrà in scena Rocco Ronchi con ’Sophrosyne. Chi è il filosofo?’. Per informazioni: www.crisalidefestival.eu.