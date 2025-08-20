Ipotesi nuova Questura. L’area di 3 ettari a ovest può ospitare la Polizia

A 125 anni dell’inaugurazione dell’Eridania, e soprattutto a quasi tre dall’acquisizione da parte del Comune, l’area stretta tra la ferrovia e viale Vittorio Veneto attende di prendere forma compiutamente. È la sua terza vita dopo quella della grande industria (chiusa nel 1972), poi cinquant’anni di degrado e abbandono, con un solo tentativo di rilancio nell’era di Franco Rusticali, fermato da un’inchiesta giudiziaria. Questo fino al novembre 2022, quando il Comune diventò proprietario con 885mila euro: un affare, visto che l’asta (dopo il fallimento della Cooperativa Muratori di Verucchio) era partita anni prima dal valore di 15,8 milioni.

Il sindaco Gian Luca Zattini ha sempre sottolineato di voler trasformare la vegetazione attualmente incolta in un grande parco: "Non è irrilevante, visto che abbiamo ereditato un piano regolatore in cui la zona era edificabile". Ancora però il giardino non si è visto. E la novità potrebbe arrivare dalla parte di cui si parla meno.

"Un passo alla volta". Zattini ha sempre predicato prudenza. Gli uffici del Comune hanno affrontato nel 2023 l’alluvione, e tuttora seguono i cantieri del Pnrr. Da un punto di vista pratico, sono stati spesi 100mila euro a fine 2024: una prima manutenzione del verde (un immenso polmone di 16 ettari), di cui 62mila per un chilometro di recinzioni. Tanti, tantissimi hanno pensato allo zuccherificio: tra le proposte salite agli onori delle cronache, uno spazio culturale, ‘casa’ delle associazioni, orto botanico, piscina, palestra, teatro, museo, galleria del vento. L’interno è grande come due campi da calcio e occorrerà fare i conti con la Soprintendenza. A Parma, il ‘gemello’ di Forlì è diventato un auditorium (suggerimento fuori tempo massimo: il Comune sta per inaugurarlo all’ex cinema Odeon). Zattini pensa a una gara internazionale di idee e, intanto, di mettere in sicurezza l’interno. Ma potrebbe sbloccarsi prima la parte ovest: 3 soli ettari divisi dal resto della proprietà dal sottopassaggio di via Monte San Michele.

A ovest c’è un piccolo immobile, considerato privo di valore storico e architettonico. È questa una delle aree (non l’unica) che il Comune ha valutato insieme al capo della polizia forlivese Claudio Mastromattei come nuova sede della Questura. Ad aprile 2024, Mastromattei aveva parlato esplicitamente della necessità di dotare gli agenti di una nuova sede: "Quella di corso Garibaldi non è più dignitosa per gli agenti e per i cittadini". L’indomani, Zattini aveva confermato che c’erano valutazioni in corso. Una di queste, stando a quanto emerge ora, è proprio l’area dell’Eridania.

Attenzione: non lo zuccherificio. Si pensa invece di utilizzare la parte più piccola del parco, già separata dal resto dalla strada, dove erigere un nuovo edificio. "Consumo di suolo? In questi casi prevarrebbe l’interesse pubblico", ha già risposto Zattini. Consapevole di dover chiudere la partita in tempi non lunghi, con un governo dello stesso colore politico (centrodestra), visto che da Cesena rimbalza periodicamente la proposta di spostare là il ‘cuore’ della Polizia di tutta la Provincia (ultimo caso: l’assesore Luca Ferrini sul Carlino del 17 agosto). L’immobile, in ogni caso, sarebbe del demanio, cioè dello Stato. "C’è forte interesse del ministero per un investimento di questo genere", disse il sindaco nel 2024.

Per molti aspetti, la parte ovest dell’Eridania sarebbe perfetta: baricentrica, vicinissima alla tangenziale e a varie strade di scorrimento come viale Vittorio Veneto, viale Italia, poi viale Salinatore e viale Bologna. Anche se sarebbe da valutare la vicinanza al quartiere San Benedetto, alluvionato nel 2023. Pare superata l’idea di aggiungere il comando provinciale dei carabinieri. Per l’Eridania potrebbe essere il primo vero passo nel futuro.