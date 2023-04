Irina Brook rilegge ’Il Gabbiano’

Il teatro Diego Fabbri di Forlì chiude la stagione di prosa con lo spettacolo ‘Seagull Dreams’ (I sogni del Gabbiano) da ‘Il gabbiano’ di Anton Čechov, che sarà in scena oggi e domani alle (ore 21) e domenica (ore 16). Protagonisti dello spettacolo saranno Pamela Villoresi e Geoffrey Carey assieme a Giuseppe Bongiorno, Emanuele Del Castillo, Miguel Gobbo Diaz, Monica Granatelli, Giorgia Indelicato, Giuseppe Randazzo con adattamento, regia e video di Irina Brook, traduzione e collaborazione artistica di Alessandro Anglani.

Tutto il cast incontrerà il pubblico domani alle ore 18 nel ridotto del teatro Diego Fabbri, in dialogo con Pietro Caruso. L’ingresso all’incontro è gratuito.

Nello spettacolo la regista Irina Brook parla della propria vita di figlia d’arte (suo padre è il famoso regista britannico Peter Brook, morto lo scorso anno) attraverso le parole di Čechov nelle quali in parte si identifica. Irina trasporta nelle vicende de ’Il gabbiano’ le sue riflessioni sul teatro come centro di sentimenti, ma anche come momento di vita familiare dei componenti della compagnia. La vicenda viene trasportata nel periodo che va dagli anni 70 ad oggi mescolando ricordi personali alle aspirazioni degli attori ed attrici di nuova generazione e la loro passione per il teatro, inserendo tutto ciò che fa capo alla passione per il palcoscenico ma anche le incertezze, le umiliazioni, le nuove tecnologie e non ultimo il rapporto fra giovani attori e le generazioni precedenti. Nella versione personale e intima de ’Il Gabbiano’ vengono sviluppati i rapporti che legano la vita e il teatro con al centro i temi inevitabili riferiti ora al successo e ora al fallimento. Il teatro, infatti, è un mestiere che può suscitare una grande passione ma anche una disperata crudeltà. "È un’opera – scrive Irina Brook – che ci conduce in un emozionante viaggio a ritroso e in avanti, tra la narrazione dell’opera e reinvenzioni più contemporanee, che si aprono su un mondo onirico, abitato da memorie personali".

Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite: presso la biglietteria del teatro Fabbri (corso Diaz 381) dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Biglietti online: Vivaticket. Info e prenotazioni telefoniche: 0543.26355 - accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci