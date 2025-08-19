Iris, Adriano, Silvio,. Arturo e Tonino: la memoria dei martiri

Comune di Forlì, familiari, e associazioni Anpi, Fiap e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì- Cesena hanno ricordato, ieri alle 18, con un momento di raccoglimento, l’estremo sacrificio dei partigiani Iris Versari, Adriano Casadei, Silvio Corbari e Arturo Spazzoli, catturati da nazisti e fascisti a Ca’ Cornio, nelle colline di Modigliana, e uccisi il 18 agosto 1944. I loro corpi senza vita furono appesi ai lampioni di piazza Saffi. Il partigiano Tonino Spazzoli venne invece ucciso il 19 agosto 1944 nei pressi di Coccolia, dove verrà ricordato anche quest’anno insieme al Comune di Ravenna, dopo essere stato torturato in carcere e costretto ad assistere alla macabra esposizione del cadavere del fratello e degli altri patrioti forlivesi. Stamattina invece, presso il cippo dedicato a Tonino Spazzoli, posizionato nel luogo della sua uccisione in via Ravegnana, nei pressi di Coccolia in Comune di Ravenna, verrà posta una corona commemorativa alla presenza di rappresentanti delle istituzioni ravennate e forlivesi. Alle 10.30 verrà reso omaggio alle tombe dei martiri partigiani al Cimitero Monumentale di via Ravegnana. Seguirà un momento di ricordo di Arturo Spazzoli alla caserma del Secondo Gma Aeronautica militare di via Solombrini, a lui dedicata.

(Foto Salieri)