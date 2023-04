Iris Versari, la biografia in municipio

E’ programma questa sera alle 21 nella sala consigliare del municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole (viale Marconi 81) la presentazione del libro ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’, scritto da Sandra Bellini, edito da Il Ponte Vecchio. L’appuntamento è organizzato dalla sezione Anpi ‘Valle del Montone - Iris Versari’, gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e si inserisce nel programma di celebrazioni del 25 aprile per commemorare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la fine dell’occupazione nazista. A moderare l’incontro sarà Carla Grementieri, presidente dell’associazione socio - culturale al femminile VoceDonna, a sua volta autrice di un volume che ripercorre l’esistenza della partigiana della banda Corbari (’Iris Versari e la Resistenza delle Donne’). "La serata sarà incentrata sulla storia delle 19 donne decorate con medaglia d’oro al valor militare per le azioni durante la Resistenza

– spiegano gli organizzatori –. Quest’anno il 25 aprile assume un carattere del tutto diverso, oggi più che mai è fondamentale ricordare e non dimenticare, come esercizio per il presente ma anche per il futuro per evitare di cadere negli errori del passato e di essere travolti da un revisionismo storico falso e ingannevole’. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata.

Francesca Miccoli