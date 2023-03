Irlanda in Festa e Finger Food in piazza Saffi

Forlì entra quest’anno nella selezionata lista delle città dove si svolge ’Irlanda in Festa’, la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa fuori dalla terra del trifoglio, in occasione del St’Patrick’s Day.

Lo scenario dell’evento è in piazza Saffi, dove ci sarà anche il Finger Food Festival, il principale evento itinerante che valorizza le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali.

Da oggi a domenica marzo Piazza Saffi si colorerà dunque di verde e si animerà per la prima volta con le note, i sapori, le tradizioni e le danze della verde terra. Nei tre giorni di Irlanda in Festa si alterneranno sul palco gruppi di musica folk irlandesi e italiani. Stand dedicati al fish & chips e alla carne di angus.