Ironman, ecco quale sarà il percorso di gara

di Matteo Bondi

I due Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro si preparano ad accogliere gli ‘atleti di ferro’ che nel prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17, parteciperanno all’Ironman e alla 70.3 Italy. Anche quest’anno, come avviene ormai dal 2017, le due città fanno parte del percorso ciclistico della gara di triathlon estremo che avrà partenza e arrivo a Cervia e interesserà diverse località romagnole.

L’Ironman si compone, come per il triathlon, di tre frazioni di gara: nuoto, bicicletta e corsa. Nella versione normale le distanze sono: 3,8 km di nuoto, da svolgersi nel mare di Cervia; 180 km in bicicletta, da svolgersi in un circuito da 90 km da percorrere due volte, che porterà gli atleti da Cervia fino al borgo di Bertinoro e ritorno; infine una maratona di corsa, cioè 42,2 km. Nella versione 70.3, invece, le dinamiche restano le medesime, ma le distanze sono dimezzate.

Nella frazione della gara che si svolgerà in sella alla bicicletta gli atleti arriveranno dal territorio di Cesena, dove percorreranno l’E45 e parte della secante, ed entreranno nel bertinorese da via San Cristoforo, all’incrocio con via Santa Croce gireranno a sinistra per poi svoltare a destra in via Fonde, da qui entreranno a Forlimpopoli da via Prati per proseguire in via Papa Giovanni.

I corridori entreranno nel centro storico artusiano da via Porta Rossana per poi svoltare in via Sendi e via Costa, attraversare piazza Garibaldi proseguendo per via Diaz. Attraverso via Ausa Vecchia si tornerà nel territorio bertinorese. Si svolterà per via Maestrina, da qui inizierà la salita verso il colle da via Cellaimo. Il borgo di Bertinoro verrà solo sfiorato dal percorso, infatti i corridori lasceranno via Cellaimo per salire in via Badia e gireranno a sinistra in piazza Garibaldi e via Cavour per riprendere la stessa via Cellaimo in senso inverso e iniziare la discesa che proseguirà fino a via Alighieri a Forlimpopoli e via Montalcini, per poi riprendere via Prati e il percorso verso il mare. Nel tratto della frazione di Ospedaletto, via Cellaimo sarà chiusa in una sola corsia per consentire il transito ai residenti. Con ordinanza dei due sindaci le scuole di ogni ordine e grado a Forlimpopoli e Bertinoro saranno chiuse nella giornata di sabato. In questi giorni sono stati distribuiti dei volantini nei due comuni con la mappa delle strade chiuse e le dritte da seguire nel periodo interessato dalla competizione sportiva.

Sabato la chiusura delle strade sarà totale dalle 7 del mattino fino a circa le 19 (o, almeno, fino a fine gara); domenica la chiusura avverrà invece dalle 10,30 del mattino. Le strade saranno completamente chiuse al traffico, tranne in due varchi a Forlimpopoli, dove sarà possibile attraversare anche con le auto e le moto, ma sempre e solo se le condizioni di gara lo consentiranno, si consiglia quindi di prediligere percorsi alternativi. La via Emilia sarà sempre percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Nei volantini distribuiti in queste ore si consiglia ai residenti dei due Comuni dove passerà la Ironman di lasciare l’auto in una zona non interessata dal percorso di gara per poi raggiungerla a piedi in modo da potersi muovere liberamente; si consiglia altresì di andare a fare la spesa nei giorni che precedono la gara in modo da limitare il più possibile i disagi