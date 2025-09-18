Ironman, strade chiuse a Forlimpopoli e Bertinoro

Forza e resistenza, sono queste le caratteristiche degli uomini di ferro che parteciperanno questo fine settimana all’Ironman a Cervia, che vede nelle strade di Forlimpopoli e, soprattutto, Bertinoro, il giro di boa della frazione in bicicletta: 180 km in un circuito da svolgere due volte con partenza e arrivo nella città ravennate.

Le strade dei due comuni, interessate al passaggio degli atleti, saranno chiuse al traffico e alla sosta sabato dalle 7 del mattino fino alle 18,30 o, almeno, fino al passaggio dell’ultimo partecipante. Domenica poi si ripete il passaggio con l’Ironman 70.3 Italy che dimezza le distanze di gara e quindi, per le due città, si tratta di un solo passaggio.

L’Ironman si compone, come per il triathlon, di tre frazioni: nuoto, bicicletta e corsa. Nella versione normale le distanze sono: 3,8 km di nuoto, da svolgersi nel mare di Cervia; 180 km in bicicletta, da svolgersi in un circuito da 90 km da percorrere due volte; infine una maratona di corsa, cioè 42,2 km.

Gli atleti entreranno nel bertinorese da via San Cristoforo, all’incrocio con via Santa Croce gireranno a sinistra per poi svoltare a destra in via Fonde, da qui entreranno a Forlimpopoli da via Prati per proseguire in via Papa Giovanni.

Entreranno nel centro storico artusiano da via Porta Rossana per poi svoltare in via Sendi e via Costa, attraversare piazza Garibaldi proseguendo per via Diaz. Attraverso via Ausa Vecchia si tornerà nel territorio bertinorese. Si svolterà per via Maestrina, da qui inizierà la salita verso il colle da via Cellaimo.

Il borgo di Bertinoro verrà solo sfiorato dal percorso, infatti i corridori lasceranno via Cellaimo per salire in via Badia e gireranno a sinistra in piazza Garibaldi e via Cavour per riprendere la stessa via Cellaimo in senso inverso e iniziare la discesa che proseguirà fino a via Alighieri a Forlimpopoli e via Montalcini, per poi riprendere via Prati e il percorso verso il mare.

Nel tratto della frazione di Ospedaletto, via Cellaimo sarà chiusa in una sola corsia per consentire il transito ai residenti.

Con ordinanza dei due sindaci le scuole di ogni ordine e grado a Forlimpopoli e Bertinoro sabato sono chiuse. La chiusura delle strade, domenica, è prevista dalle 10,30 alle 17 (o, almeno, fino al passaggio dell’ultimo atleta). In questi giorni sono stati distribuiti dei volantini ai residenti delle zone coinvolte con vari suggerimenti su come affrontare la chiusura delle strade e l’indicazione dei varchi dove, in caso di necessità, poter passare.

Matteo Bondi