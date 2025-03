"Irpef, nessun aumento: segnale importante per la comunità"

Nella giornata di ieri si è riunita anche la prima commissione comunale, quella dedicata al bilancio, che ha preso in esame due delibere. La prima riguarda il regolamento delle addizionali Irpef che non subirà alcun aumento. Poi è stata presentata una variazione per accogliere 26mila euro di risorse Pnrr per l’attivazione del progetto formativo Forlinnova, rivolto ai dipendenti comunali; 32mila euro di contributi regionali funzionali alla realizzazione del progetto Cava Sicura; 24mila euro per la sponsorizzazione tecnica della durata di un anno, rinnovabile per altri 12 mesi, avente per oggetto l’acquisizione in comodato d’uso gratuito di due autovetture a basso impatto ambientale per le esigenze di mobilità e trasporto del Comune di Forlì. L’avviso e i relativi allegati, scaricabili dal sito del Comune di Forlì, intendono favorire l’attivazione di forme di sinergia pubblico-privato, l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e la promozione pubblica dell’immagine dello sponsor nell’ambito di eventi programmati durante tutto l’anno.

"Anche per il 2025, non è previsto alcun aumento dell’addizionale comunale Irpef – spiega l’assessore al bilancio Vittorio Cicognani –. Oltre ad aver confermato la soglia di esenzione in 15mila euro, abbiamo semplicemente confermato le modifiche, già applicate lo scorso anno, introdotte dalla Legge 207 del 2024 che ha ridotto da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote. Lo ritengo un provvedimento importante, non scontato, e un bel segnale per la nostra comunità in un momento storico difficile, caratterizzato da una manovra fiscale regionale che prevede, tra gli altri, anche l’aumento della quota Irpef di competenza di viale Aldo Moro".

ma.bo.