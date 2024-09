Irst, 84mila euro per formare il personale

L’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola, Confindustria e Cgil Cisl e Uil (attraverso Fondimpresa) hanno destinato 84 mila euro per la formazione del personale Irst attraverso la messa in campo di 35 azioni e 750 ore di formazione da svolgere in orario di lavoro. Un modo per potenziare le competenze del team in una continua crescita professionale e scientifica volta a un aggiornamento continuo degli operatori dell’istituto meldolese.

L’accordo è stato siglato per Irst dal direttore generale Lorenzo Stefano Maffioli, da Francesca Fabbri (Confindustria Romagna), Monica Collari (Fp – Cgil), Michele Bertaccini (Fpl – Uil), Rita Briccolani e Maria Antonietta Pedrelli (Cisl – Fp). Tra le azioni previste dal piano c’è la possibilità messa a disposizione dei professionisti dell’Istituto di partecipare ai principali congressi mondiali per la ricerca e la cura del cancro.

Saranno inoltre finanziate cinque borse di studio per consentire ad altrettanti dipendenti di Irst di accedere al Master di I livello in Lean Value in Health and Research Mavhar - Valore ed innovazione scientifica in Sanità, nato dalla collaborazione tra Irst e la School of Management dell’Università Lum (Libera Università Mediterranea) di Casamassima (Bari). Previsti anche corsi specifici su diversi temi, quali la sostenibilità dei processi di accountability e comunicazione efficace.

"Il nostro istituto – sottolinea la dottoressa Bugani, responsabile dell’Ufficio Formazione – sta portando avanti un percorso per incrementare le competenze del personale: nel solo 2023 sono stati erogati 147 eventi formativi, di cui 71 accreditati come Educazione Continua in Medicina (Ecm), per un totale di quasi 5.000 partecipazioni. Un altro elemento importante in questo percorso di crescita è rappresentato dall’esser diventati noi stessi Provider per eventi Ecm".

"Lo sviluppo di questo piano – aggiunge il direttore generale Irst Lorenzo Maffioli – prosegue nel solco dell’importanza che per Irst riveste la formazione come parte della nostra missione". L’obiettivo, secondo Maffioli "è quello di offrire occasioni formative che portino all’acquisizione di competenze sempre più specifiche e performanti, anche alla luce delle tante sfide che attendono anche il settore della ricerca e della cura oncologica, tra le quali anche quella posta dall’uso sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale".

