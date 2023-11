Irst, abilitazione per due dottoresse

Due professioniste dell’Irst ‘Dino Amadori Irccs di Meldola hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (Asn). Si tratta della dottoressa Sara Bravaccini, ricercatrice del Laboratorio di Bioscienze, iscritta in prima fascia in Scienze delle professioni sanitarie e tecnologie mediche applicate, e della dottoressa Anna Sarnelli, direttrice della Sc di Fisica Sanitaria Irst, iscritta in seconda fascia di Fisica applicata, didattica e storia della Fisica. Bravaccini è già abilitata alle funzioni di professore associato in Patologia generale e clinica e in Malattie del sangue, oncologia e reumatologia. Svolge la sua attività di ricerca principalmente nell’ambito dello studio di marcatori nel tumore della mammella. Ha pubblicato più di 120 articoli scientifici su riviste internazionali. É membro del Comitato medico scientifico di Irst Ausl Romagna.

Sarnelli, invece, è specializzata in Fisica sanitaria e ha acquisito i titoli per l’abilitazione coniugando il ruolo di specialista in Fisica medica con l’attività di ricerca svolta con i colleghi fisici Irst. Attualmente dirige il team di fisici e tecnici sanitari di radiologia medica che operano sulle due sedi di Meldola e Ravenna. Coadiuva le strutture specialistiche di Diagnostica per immagini, radioterapia e medicina nucleare nella gestione degli aspetti connessi all’attività clinica e di ricerca.

o.b.