Irst Amadori, al via la campagna per cercare nuovi volontari

E’ partita la campagna di reclutamento volontari ‘Il tuo sorriso ci dona’ per il Progetto Virgilio, una iniziativa che dal 2009 garantisce, ad opera di volontari adeguatamente formati, un servizio di accoglienza e orientamento dei pazienti e dei visitatori che accedono alle sedi Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola e Cesena e alla Prevenzione oncologica di Forlì. "Un progetto portato avanti grazie alla collaborazione tra Irst e Ior (Istituto oncologico romagnolo) e le sezioni provinciali Forlì-Cesena di Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma) e Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

L’obiettivo è quello di accogliere il paziente – precisano i promotori - e accompagnarlo nel suo percorso di cura all’interno della struttura sanitaria, senza mai trascurare quanto un semplice sorriso di benvenuto o la possibilità di ricevere indicazioni su come orientarsi possano essere importanti per il benessere della persona malata.

Il nome deriva proprio dallo scrittore latino Virgilio, chiamato da Dante nella sua Divina Commedia per fargli da guida attraverso il ‘regno misterioso’. Chi diventa ‘Virgilio’ ha per i pazienti e per i loro accompagnatori quella stessa funzione". In ottobre, chi si candida, potrà partecipare ad un corso di formazione, tenuto dall’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e dal Servizio di Psico-oncologia Irst, diviso in tre momenti che si svolgeranno a Meldola mercoledì 11, 18 e 25 ottobre dalle 15 alle 17. Info ed iscrizioni: 0543 739247 o [email protected].

