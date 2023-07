Irst, cambiano i vertici Miserocchi nuovo presidente

L’assemblea dei soci dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, la presidenza e la direzione generale che guideranno l’istituto di Meldola nel prossimo triennio. Il nuovo Cda, a cui spettano funzioni di coordinamento strategico oltre all’individuazione degli obiettivi chiave, vede la componente societaria pubblica rappresentata dal dottor Savino Iacoviello (già direttore amministrativo Ausl Romagna e Ausl Ferrara) e la prof.ssa Mirella Falconi (coordinatrice del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Università di Bologna); per Ausl della Romagna e Comune di Meldola, la dott.ssa Alice Parma (sindaco del Comune di Santarcangelo). Per la componente privata, per lo Ior e Fondazioni bancarie, il dott. Fabrizio Miserocchi (direttore generale Ior) e il dott. Luca Zambianchi (responsabile Day Hospital Oculistico Ospedale Privato ‘Villa Igea’).

Il nuovo assetto consigliare succede a quello in carica nel corso dell’ultimo triennio, presieduto dal prof. Renato Balduzzi e composto dalla dott.ssa Marzia Cavazza, dal prof. Angelo Paletta, dalla dott.ssa Gloria Lisi e dal dott. Giorgio Maria Verdecchia. Contestualmente l’assemblea ha provveduto alla nomina, su indicazione dei soci di parte privata, del dott. Fabrizio Miserocchi quale presidente del Cda mentre il dott. Lorenzo Stefano Maffioli, sarà il nuovo direttore generale designato congiuntamente dalla componente societaria pubblica. Confermata la composizione del Collegio sindacale con la dott.ssa Patrizia Preti nel ruolo di presidente e membri effettivi i dott. Davide Bucchi e Massimo Moscatelli.

"Termina, dopo nove anni, il mio servizio all’Irst di Meldola, luogo e territorio davvero straordinari, dove fui chiamato nel 2014 dall’insistenza dell’indimenticabile prof. Dino Amadori e dell’allora presidente della Regione Vasco Errani – commenta il prof. Renato Balduzzi –. Un grazie e un auspicio. Il grazie va a tutto il personale dell’Istituto e alla sua dirigenza, oltre che naturalmente ai soci pubblici e del privato sociale. L’auspicio è che, pure in una situazione non facile per l’intero sistema sanitario, non venga dispersa la specificità di un istituto, dovuta all’intuizione forte del suo fondatore, di collegare ricerca e assistenza in campo oncologico attraverso un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato".

"Sono stati otto anni davvero intensi – ha aggiunto il dott. Giorgio Martelli, direttore generale Irst uscente – ma abbiamo raggiunto grandi traguardi. Porterò con me l’entusiasmo e la caparbietà che sono proprie della ricerca medica e il forte senso di appartenenza e la coesione che sono il vero tratto caratterizzante di questo Istituto, in tutte le sue componenti. Mi piacerebbe arrivassero la mia stima e il mio affetto a tutti i colleghi e dipendenti, ai nostri pazienti e ai loro cari, ai tantissimi volontari che ho avuto il privilegio di incontrare, a chi ha voluto sostenere le nostre attività con donazioni e lasciti. Il mio ultimo pensiero va al prof Dino Amadori. Aver avuto l’occasione di far parte di questo suo splendido progetto, sono stati un onore e una grande fortuna".

Oscar Bandini