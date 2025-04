Irst, come far quadrare i conti? Ora il bilancio. Un anno fa: "Razionalizzare le assunzioni"

Domani alle 15.30 si riunirà l’assemblea dei soci dell’Irst di Meldola per discutere e approvare il bilancio consuntivo 2024. Un appuntamento chiave, durante il quale sarà possibile delineare con maggiore chiarezza le strategie future per rilanciare l’ente, dopo le criticità emerse dai precedenti rendiconti. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti della compagine pubblica, che detiene il 75% — Regione Emilia-Romagna, Ausl Romagna, Comune di Meldola e Università di Bologna — e del privato sociale, circa il 25% (Istituto Oncologico Romagnolo e alcune fondazioni bancarie, tra cui quella della Cassa dei Risparmi di Forlì).

Il 2023 si era chiuso in equilibrio, grazie all’impiego di risorse straordinarie, tra cui un’eredità e il cinque per mille per circa 5,7 milioni di euro. Un risultato che aveva permesso di coprire spese per 3,2 milioni di euro, derivanti dall’attività svolta a favore dei residenti romagnoli, eccedenti però rispetto al tetto fissato dall’accordo di fornitura con l’Ausl Romagna. Nella relazione di gestione 2023 (approvata il 28 maggio 2024 e pubblicata sul sito dell’Istituto), erano già state delineate alcune possibili misure per contenere i costi e incrementare i ricavi per sopperire alle difficoltà di bilancio.

Tra queste c’è la razionalizzazione delle assunzioni (ad eccezione dei progetti già finanziati) e del turnover (ovvero, diminuirebbe il nuovo personale a compensazione delle dimissioni), il recupero delle ferie arretrate, con un risparmio stimato di circa 650mila euro. A tali interventi si aggiunge l’internalizzazione dei servizi di centralino e della casa di accoglienza San Giuseppe, che dovrebbe garantire un contenimento della spesa per circa 200mila euro. Alcune di queste misure sono auspicabili, altre – quelle sui lavoratori – destano timori.

Nel verbale del consiglio d’amministrazione del 22 aprile 2024 – si tratta del documento che il Carlino ha potuto consultare sul sito dell’Irst, ma poi è stato rimosso – c’era un’ipotesi per il bilancio 2024: un pareggio, reso possibile anche grazie a un "adeguamento" (ovvero un aumento) dei finanziamenti del Servizio Sanitario Regionale per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro. Tra questi, 1,5 milioni dall’Ausl Romagna per l’accordo di fornitura, altrettanti stanziamenti regionali a copertura dei rinnovi contrattuali, e un milione per l’allineamento dei finanziamenti a funzione. Nel resoconto la consigliera dell’Irst Alice Parma, allora sindaca di Santarcangelo (a novembre è stata eletta in consiglio regionale) sottolinea che "avendo recentemente votato il bilancio dell’Ausl Romagna, il maggiore riconoscimento economico previsto nel bilancio di previsione Irst 2024 non sembra essere preventivato in quello dell’Azienda Sanitaria. Occorre, pertanto, fare chiarezza e avere riscontri precisi dalle due istituzioni socie, poiché le quote di maggiore finanziamento previste dall’Istituto sono necessarie per garantire la sostenibilità del bilancio".

Nonostante l’urgenza di far quadrare i conti, domani la vera posta in gioco saranno le scelte dei soci, che segneranno la rotta per il futuro dell’Istituto.

Valentina Paiano