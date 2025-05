Irst: dall’Ausl 2,6 milioni: "Ma in via eccezionale". Esclusi licenziamenti

Dopo le preoccupazioni emerse nelle scorse settimane per il deficit di bilancio dell’Irst, causato in buona parte da prestazioni erogate a cittadini romagnoli ma non coperte dall’accordo di fornitura con l’Ausl Romagna, arriva ora un segnale distensivo. È contenuto nella relazione del direttore generale Tiziano Carradori, allegata al bilancio consuntivo 2024 dell’Azienda sanitaria, e riguarda un riconoscimento – benché "in via eccezionale" – di 2,6 milioni di euro a favore dell’Istituto di Meldola.

Il documento certifica che, alla luce del contributo dell’Irst nel contenimento dei tempi d’attesa e della crescente domanda di attività clinica da parte dei cittadini, l’importo complessivo corrisposto per l’attività svolta nel 2024 sarà pari a 31,6 milioni di euro, contro i 29 milioni inizialmente previsti.

Martedì si è riunita anche la Conferenza territoriale Socio-Sanitaria (Ctss): tra i punti all’ordine del giorno c’era anche un aggiornamento sulla situazione dell’Istituto meldolese dopo che il presidente Fabrizio Miserocchi, il direttore generale Lorenzo Maffioli e il responsabile scientifico Antonio Normanno hanno dato la disponibilità a rimettere i propri incarichi. "Non c’è alcuna dismissione dell’Istituto, incorporazione nell’Ausl o licenziamenti di personale – spiega Enzo Lattuca, che è sindaco di Cesena e, in questo caso, presidente della Ctss –. Abbiamo discusso una relazione che analizza le cause di mancanza di equilibrio finanziario dell’Irst e da quella si parte".

Al tavolo c’erano anche le sigle sindacali che da tempo tengo monitorata la situazione: "La giornata è stata un’occasione utile per ricostruire uno spazio di confronto costruttivo – spiega Michele Bertaccini, segretario Uil con delega alle politiche per la salute –. È emersa una volontà condivisa: valorizzare l’Istituto e garantirne il ruolo centrale nell’oncologia romagnola. In attesa di conoscere il nuovo management e le strategie future, abbiamo chiesto l’attivazione di tavoli di confronto adeguati, affinché venga tutelato quanto costruito finora". Maria Giorgini segretaria della Cgil provinciale ha sottolineato: "Il tema è stato affrontato su tre capitoli: la situazione economico finanziaria, le misure che saranno adottate e le prospettive future dell’Irst e del Comprehensive Cancer Care Network".

Il tavolo di lavoro proseguirà mercoledì prossimo con il presidente della Regione Michele de Pascale: "Un incontro importante al fine di condividere la necessità di valorizzare le competenze, l’attestazione a Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e tutta la rete oncoematologica – conclude Giorgini –. La discussione non può essere fatta sulla stampa ma nei tavoli dedicati che devono attivarsi subito dopo il confronto col presidente".

Valentina Paiano