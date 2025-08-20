Irst, è arrivata la conferma: resta Irccs. De Pascale: "Eccellenza che crescerà ancora"

Adesso è ufficiale, il Ministero della Salute conferma per l’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs). L’Irst ebbe il riconoscimento nel 2012 e oggi come allora rappresenta una società senza scopo di lucro, che vede tra i suoi soci Regione, Ausl Romagna, Università di Bologna, Comune di Meldola, Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) e Fondazioni bancarie. Il riconoscimento conferma l’Irst nella veste di polo d’eccellenza strategico a livello nazionale per la cura, la ricerca e la terapia sperimentale onco-ematologica.

"La conferma che arriva dal ministero attesta come l’Istituto di Meldola rappresenti la punta di diamante della ricerca in Romagna. Noi vogliamo però che cresca ancora, anche da un punto di vista dimensionale – commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale –. Coerentemente con la volontà del suo fondatore, Dino Amadori, l’istituto diventerà capofila di tutta la rete oncologica romagnola, migliorando quelle economie di scala che lo rendano sempre più sostenibile e all’avanguardia".

"La portata innovativa dell’Irst, a quasi vent’anni dalla sua nascita – aggiunge l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi – rimane rilevante e questo ulteriore riconoscimento conferma la bontà della sua progettazione e ne fanno un modello, una terza via virtuosa tra il servizio pubblico tradizionale e l’impresa privata".

A sua volta la direttrice generale dell’Irst Cristina Marchesi: "Il rinnovo della qualifica di Irccs non è solo un atto formale, ma una profonda attestazione di valore, fiducia e responsabilità", mentre il direttore scientifico Irst Nicola Normanno sostiene che "questo rinnovo rafforza la nostra identità d’istituto di ricerca integrato con la clinica, dove l’obiettivo primario è generare conoscenza utile alla cura delle persone. È una conferma della qualità e della coerenza della nostra produzione scientifica, ma anche della capacità di innovare nei percorsi terapeutici".

Nella pratica cosa significa questo riconoscimento? Gli Irccs sono enti del Servizio sanitario nazionale di alta specializzazione, pubblici o privati, riconosciuti dal Ministero della Salute per l’eccellenza congiunta nella ricerca biomedica e transazionale e nell’assistenza clinica di alta qualità. La qualifica viene conferita e periodicamente rinnovata sulla base di rigorose valutazioni scientifiche, organizzative e assistenziali e riguarda le differenti attività condotte in tutte le sedi dell’istituto, i cui professionisti oltre che a Meldola, operano anche nell’Ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì, ‘Bufalini’ di Cesena e ‘Santa Maria delle Croci’ (Radioterapia e Skin Cancer Unit) di Ravenna. La qualifica consente uno status di cui lo stesso Ministero tiene conto.

Oltre a quello di Meldola, in Emilia-Romagna sono altri quattro gli istituti a possedere il medesimo titolo: il Policlinico Sant’Orsola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Istituto delle Scienze Neurologiche a Bologna e l’Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia a Reggio Emilia.