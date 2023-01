Irst e Regione: "Oncologia sempre più vicina al paziente"

In Emilia-Romagna è nata la Rete Oncologica ed Emato-oncologica regionale e l’Irst di Meldola è stato tra i precursori e fautori di questo modello organizzativo che fa compiere un ulteriore passo in avanti. Come? Attraverso l’oncologia di prossimità e la telemedicina.

L’obiettivo è "assicurare la migliore qualità e appropriatezza delle cure per il paziente – hanno precisato durante la presentazione delle ‘Linee di indirizzo’ il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore alla sanità Raffaele Donini – in un percorso assistenziale efficace e sicuro che si estende dall’ospedale al territorio. Tutte le province offrono già livelli elevati di servizio che fin dal 2006 sono organizzati secondo il modello della rete. Il buon funzionamento è testimoniato dai risultati: l’Emilia-Romagna è infatti tra le regioni che registrano il dato più alto di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi". In questo percorso virtuoso un ruolo fondamentale l’ha avuto anche l’Irst di Meldola: "Sì, siamo stati coinvolti fin dall’inizio – conferma il direttore generale dell’Istituto Giorgio Martelli –, da anni abbiamo sperimentato questo modello di rete in Romagna, ideato e fortemente voluto dal professor Dino Amadori. Un modello che garantisce la maggiore uniformità possibile in termini di accesso, gestione clinica, governance e monitoraggio dei dati ai fini sia clinici sia di ricerca. Lo scopo è garantire ai cittadini cure, assistenza e servizi sempre più elevati e, al tempo stesso, vicini in termini di prossimità".

Uno dei punti di forza è proprio l’oncologia di prossimità, che permetterà di delocalizzare, tra case di comunità (come quella di Forlimpopoli e quelle future di Forlì e Castrocaro) e ospedali di comunità (come Modigliana), fino al domicilio del paziente, le attività oncologiche: "Con medesime condizioni di efficacia e sicurezza".

Forte impulso verrà poi dalla telemedicina. "Grazie alle risorse previste dal Pnnr – aggiungono Bonaccini e Donini – possiamo ridisegnare la rete di assistenza sanitaria territoriale in modo capillare". "La Regione ha riconosciuto quindi il lavoro fatto in tutti questi anni dall’Irst – specifica il dottor Martelli –: l’antesignano Registro Tumori della Romagna, le nuove terapie messe in atto e il nostro modello organizzativo basato sulla multidisciplinarietà e sulla condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici. Ma dobbiamo fare sempre nuovi passi in avanti per cercare di diagnosticare per tempo il cancro e sconfiggerlo".

Oscar Bandini