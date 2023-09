Irst, ecco i nuovi vertici: "Persona al centro della cura"

"La Regione Emilia Romagna è orgogliosa dei risultati raggiunti dall’Irst. Ci siamo e ci saremo per raggiungere insieme i nuovi obiettivi". Così l’assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini durante la presentazione dei nuovi vertici dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. "La struttura è pienamente integrata nel sistema sanitario nazionale e regionale, è ai vertici nell’ambito onco-ematologico e punta a raggiungere ambiziosi traguardi come l’integrazione dei percorsi di cura con l’Ausl Romagna nel Comprehensive Cancer Care, l’avvio della nuova farmacia e il trasferimento nel futuro padiglione dell’Ospedale di Forlì della degenza per diventare sempre di più il riferimento nello studio, nell’internalizzazione e nel trasferimento tecnologico in onco-ematologia". Parole chiare quelle dell’assessore Donini che per cinque volte durante il suo mandato ha visitato l’Irst per verificare nel concreto i progressi del centro anche nel suo rapporto virtuoso con il territorio e le istituzioni, a partire del Comune di Meldola, rappresentato durante la presentazione dal sindaco Roberto Cavallucci che ha ringraziato tutta l’equipe dell’Irst che "è un fiore all’occhiello della sanità forlivese, romagnola e non solo".

Poi è stata la volta del neo presidente Fabrizio Miserocchi. "Ho deciso di accettare questa carica – ha spiegato – per senso di responsabilità e di riconoscenza: era il 2014 quando approdai per la prima volta nel mondo dell’oncologia romagnola come direttore generale dello Ior e conobbi il professor Dino Amadori. Aver accettato la presidenza non significa che il nuovo incarico andrà a discapito del mio compito interno all’Ior. Anzi sarà l’occasione per fare di più squadra perché ritengo fondamentale il ruolo del Terzo Settore per garantire di mettere sempre di più la persona, e non la malattia, al centro della cura".

A seguire il nuovo direttore generale Lorenzo Stefano Maffioli, specialista di medicina nucleare con vari incarichi di prestigio nelle strutture sanitarie della Lombardia. "Porterò avanti un percorso iniziato nella mia formazione – ha detto – e proseguito con l’avvio della mia vita professionale: nei miei vari incarichi l’aspetto della ricerca e dello sviluppo ha sempre avuto un valore imprescindibile". "E’ molto importante dare continuità al lavoro iniziato in Irst tre anni fa e per questo non posso che esserne felice – ha aggiunto la dottoressa Maria Teresa Montella, direttrice sanitaria Irst –. In questi anni abbiamo dovuto affrontare diverse sfide e difficoltà, partendo dalla pandemia. Insieme le abbiamo superate grazie all’impegno quotidiano del personale medico, infermieristico, tecnico e di ricerca".

Oggi l’Irst, come conferma il direttore scientifico Giovanni Martinelli, è una realtà leader nel panorama nazionale passando in pochi anni dal 42° al 10° posto tra tutti gli istituti monotematici. Il personale raggiunge le 518 unità (70% donne ed età media 45 anni), il 20% sono medici e il 27% ricercatori. Quattro sedi (Meldola, Forlì, Cesena e Ravenna); 26 mila gli assistiti; indici di ricerca positivi (4.4 milioni nel 2022); progetti vinti 14 per 7,8 milioni di finanziamento. Nel triennio 2020-22 la crescita media del valore della produzione è stata del 5,5% per un valore complessivo di 97,5 milioni di euro con l’esercizio 2022 che si chiude in sostanziale pareggio con un +101 mila euro e una patrimonializzazione solida.

Oscar Bandini