Irst, intesa sul bilancio 2024. Nuovo accordo con l’Ausl. Poi si cercherà un’altra strada

Prima le rassicurazioni del governatore Michele de Pascale, poi quelle del direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori di fronte ai sindaci della Romagna e sul Carlino di ieri. Le dichiarazioni sul futuro dell’Irst – almeno quello a breve termine – hanno una base concreta: un’intesa per il bilancio 2024. Nella scorsa riunione del consiglio d’aministrazione, alla presenza di de Pascale e dell’assessore alla sanità Massimo Fabi, si è parlato dell’accordo di fornitura che regola i rapporti tra l’istituto dei tumori di Meldola e l’azienda sanitaria romagnola. E sarà questo il meccanismo che consentirà il pareggio di bilancio.

Come funziona? L’Irst è largamente pubblico (sono soci Ausl, Regione, Università di Bologna, Comune di Meldola) ma ha anche una componente privata (Ior e fondazioni bancarie). Per questo, è necessario il cosiddetto ‘accordo di fornitura’ sui servizi che l’Ausl ‘compra’ dall’Irst; il che significa, ribaltando il punto di vista, che l’Irst viene pagato dall’Ausl per le cure che presta ai pazienti romagnoli. Uno dei problemi attuali è che l’Irst – da qualche anno – spende più di quanto riceve dall’Ausl. Nel 2023 la differenza è stata di 3,2 milioni di euro, che l’Irst aveva compensato con donazioni ed entrate dal 5 per mille. Nel 2024 l’Ausl ha versato 58 milioni di euro, una cifra che il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha rivendicato nella sua intervista al Carlino (era il 13 aprile), ricordando che nel 2019 erano ‘solo’ 39. Nel bilancio 2024, secondo fonti autorevoli, entra una "ulteriore committenza", con "attività aggiuntive rispetto all’accordo iniziale". Non si tratta di ripianare i debiti (che altrimenti andrebbero divisi percentualmente tra tutti i soci) ma di un’intesa che fa quadrare i conti. Almeno per il documento consuntivo di anno scorso. Ma da qui in avanti si cambia schema.

Di fronte c’erano due strade. La prima: "Qualche razionalizzazione all’interno e chiedere più soldi ogni anno ai soci", ragiona un importante addetto ai lavori. La seconda: "Cambiare il modello organizzativo. Non quello societario", ragiona un altro interlocutore tra coloro che stanno seguendo da vicino questa partita. La seconda pista è quella che de Pascale ha proposto pubblicamente al Carlino: allargare il riconoscimento Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) a tutta la rete oncologica romagnola, ingrandendone le dimensioni e aumentando la possibilità di economie di scala ma soprattutto di attingere a fondi nazionali ed europei. Questa prospettiva pare condivisa da tutti, anche dal mondo del cosiddetto ‘privato sociale’, l’Istituto oncologico romagnolo e le fondazioni. Le quali eviteranno così la totale pubblicizzazione dell’Irst: "Sarebbe stata la fine del sogno del prof Dino Amadori".

Intanto, entro un mese questa nuova strada dovrebbe essere sottolineata dal cambio (totale o parziale) dei vertici: il presidente Fabrizio Miserocchi, il direttore generale Lorenzo Stefano Maffioli e il direttore scientifico Nicola Normanno hanno già dato la disponibilità a rimettere l’incarico.