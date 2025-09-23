Irst, nuovo riconoscimento europeo: "Diagnosi e cura personalizzata grazie anche alla radiofarmacia"

All’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola la medicina nucleare segna un nuovo passo avanti. La struttura complessa diretta dall’istituto è stata riconosciuta come ‘Theranostics Center of Excellence’ dall’associazione europea di Medicina Nucleare (Eanm), il principale organismo scientifico e professionale del settore. Un titolo che premia il lavoro di un anno e conferma il ruolo dell’ospedale romagnolo nella ricerca e nella cura oncologica.

La teranostica, disciplina ancora giovane ma in rapida espansione, unisce diagnosi e trattamento in un unico percorso, calibrato sulle caratteristiche molecolari del singolo tumore. Non si tratta solo di tecnologie: per funzionare richiede l’apporto coordinato di medici, infermieri, tecnici di radiologia e radiofarmacia, fisici sanitari e farmacisti. Accanto alle competenze, la dotazione tecnologica di ultima generazione consente di mantenere elevati standard sia nelle indagini diagnostiche sia nelle terapie. "In un mondo in rapida evoluzione – osserva la direttrice del Dipartimento procedure e tecnologie avanzate e della medicina nucleare dell’Irst, Federica Matteucci –, l’obiettivo è potenziare gli attuali standard teranostici assicurando, al maggior numero possibile di pazienti, l’accesso alle terapie con radiofarmaci già approvati. Parallelamente, intendiamo ampliare le opzioni terapeutiche attraverso la sperimentazione di nuovi traccianti così da poter trattare un numero sempre crescente di neoplasie, ciò anche grazie alla nuova Officina Farmaceutica inaugurata a febbraio. Condividiamo il prestigioso riconoscimento con i pazienti e i colleghi, che ringraziamo, rinnovando l’impegno a offrire cure sempre più efficaci e personalizzate".

A Meldola, nel corso del 2024, sono stati trattati pazienti con diverse tipologie di radiofarmaci: 133 terapie sperimentali per tumori prostatici, 312 per neoplasie neuroendocrine, 59 per metastasi ossee. È stato inoltre condotto uno studio di fase 1, ossia il primo passo della sperimentazione clinica di un nuovo trattamento, su tumori al seno non palpabili. Tutti i casi hanno previsto una selezione accurata dei pazienti, effettuata con esami pet/ct in grado di evidenziare i bersagli molecolari del tumore.

"Questo meritato riconoscimento sottolinea ancora una volta la centralità della ricerca all’interno del nostro sistema sanitario pubblico – spiega l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi –: investire in questo settore è imprescindibile, significa investire nel nostro futuro e in nuove possibilità di cura sempre più efficaci, meno invasive e a misura di paziente. Complimenti all’Irst e ai suoi professionisti, che hanno confermato come l’istituto di Meldola sia un’eccellenza non solo in Emilia-Romagna, ma a livello nazionale".

Valentina Paiano