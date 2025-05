Irst, riorganizzazione in vista. I vertici disponibili a lasciare

L’Irst di Meldola si prepara a rivedere la propria rotta. Mercoledì, nell’assemblea dei soci, è tornato al centro il tema delle difficoltà economiche legate all’erogazione di prestazioni ai residenti romagnoli non coperte dagli accordi di fornitura con l’Ausl Romagna. Un problema noto da tempo, che ora impone delle scelte.

Nel corso dell’incontro, il presidente Fabrizio Miserocchi, il direttore generale Lorenzo Stefano Maffioli e il direttore scientifico Nicola Normanno hanno dato la disponibilità a rimettere i propri incarichi. Un gesto che apre formalmente il percorso di riorganizzazione. Alla riunione hanno preso parte il presidente della Regione Michele de Pascale, l’assessore regionale alle Politiche Sanitarie Massimo Fabi e i rappresentanti delle altre realtà che compongono la compagine societaria dell’Istituto.

Il consiglio d’amministrazione, nel suo complesso, al momento resta invariato mentre l’assemblea dei soci valuterà ora eventuali sostituzioni nei ruoli apicali. Il prossimo passaggio tecnico, invece, sarà l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2024, che restituirà una fotografia aggiornata del quadro economico dell’ente. Nel frattempo, lo Ior ha riconfermato la propria disponibilità a contribuire al rilancio dell’Irst. In parallelo, si stanno valutando gli impegni concreti da parte dei soci per garantire un sostegno più ampio e strutturato.

Per affrontare il disavanzo economico, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di formulare un insieme di proposte mirate al riequilibrio delle fonti di finanziamento. Tra le ipotesi in campo, già anticipate da de Pascale in una recente intervista al Carlino, ci sono economie di scala tra strutture per abbattere i costi dei fornitori, come ad esempio quelli legati ai servizi del laboratorio analisi di Pievesestina.

Gli interventi in fase di analisi riguardano anche il personale. Sul tavolo, l’ipotesi di far rientrare in sanità pubblica alcuni lavoratori dell’Ausl Romagna attualmente in servizio a Meldola, con conseguenti ricadute organizzative per l’Istituto. Per compensare le uscite, si valuta l’assunzione di borsisti e ricercatori a termine, una soluzione che però potrebbe incidere sulla stabilità di alcuni servizi, tra cui la Farmacia Oncologica recentemente inaugurata e gestita da alcuni dipendenti del servizio sanitario.

Il disavanzo economico, da solo, non sarebbe una minaccia per i conti della Regione; quest’ultima e l’Ausl Romagna rappresentano oltre i due terzi dei soci. Il nodo principale resta la definizione di un assetto che dia maggiore solidità all’Irst, nato con una struttura mista, pubblico-privata: infatti, è in corso una riflessione sull’introduzione di una nuova forma giuridica, che consenta di garantire maggiori tutele, chiarezza normativa e supporto stabile all’ente.

Tutto questo si inserisce in una visione più ampia, che punta a costruire una Rete Oncologica Romagnola integrata, capace di valorizzare le competenze già presenti sul territorio. Un obiettivo che passa anche attraverso il mantenimento del riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), rilasciato dal Ministero della Salute, che potrebbe essere messo a rischio da un nuovo riconoscimento giuridico. La sfida è ora quella di costruire un percorso solido, funzionale e sostenibile per la sanità oncologica della Romagna.