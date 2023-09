"Irst, trasferire la degenza fatto previsto e positivo"

L’amministrazione comunale di Meldola chiarisce il progetto di trasformazione dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs a seguito dei dubbi sollevati dai consiglieri di minoranza ‘Noi Meldolesi’ Giunchi, Di Biase e Fabbri che avevano lamentato, sul Carlino, la mancata comunicazione circa il progetto di trasferimento della degenza all’ospedale di Forlì.

"Vorrei rassicurare tutti confermando che l’Irst – scrive il sindaco Roberto Cavallucci – incrementerà la sua attività a Meldola ma, come avviene in un settore fondamentale per la vita delle persone quale quello della salute, questa cambia e si modifica verso una medicina di precisione, per offrire un servizio più qualificato e una cura mirata per il paziente. L’idea di trasferire la degenza in un presidio ospedaliero per acuti risale alla pianificazione condivisa dal prof Dino Amadori ed è parte di quel grande progetto conosciuto come ‘Comprehensive Cancer Care (& Research) Network della Romagna’ (Rete Oncologica Romagnola), che comprende le strutture dell’Ausl Romagna e dell’Irccs-Irst di Meldola".

Sulla mancata comunicazione e del non coinvolgimento del consiglio comunale lamentati da Noi Meldolesi, Cavallucci è altrettanto netto: "In data 20 aprile 2022 si è tenuto in Comune a Meldola uno specifico consiglio comunale aperto, avente ad oggetto i risultati raggiunti dall’Irst, a cui hanno partecipato il prof Renato Balduzzi, presidente dell’Irst, il direttore generale Giorgio Martelli e il prof Giovanni Martinelli, direttore scientifico, alla presenza dei consiglieri Giunchi, Di Biase e Fabbri".

Proprio in quel consiglio è stato presentato, secondo Cavallucci, un progetto insieme con l’Ausl per il trasferimento della degenza onco-ematologica da Meldola al Morgagni-Pierantoni. Un ampliamento dell’ospedale, che viene fatto con fondi Pnrr, a cui l’Istituto con soldi propri aggiungerà un ulteriore piano in cui sarà collocata la degenza. Questo libererà spazi all’interno della struttura, che saranno dedicati a laboratorio di ricerca e attività prevalentemente di tipo diurno. Verrà mantenuta invece a Meldola la parte relativa alla radio metabolica, stante la vicinanza con la radiofarmacia.

"Spostare la degenza – aggiunge Cavallucci – vuol dire consentire di collocare questa struttura dentro un ospedale. Oggi le terapie complesse devono essere fatte con la multi-disciplinarietà dei professionisti, con la sicurezza di avere reparti di rianimazione e cardiologia vicini. E ciò consente all’Istituto di realizzare cose che in questa sede non può fare. Qui a Meldola verranno sviluppate le funzioni di tipo ambulatoriale e di ricerca. Segnalo che Irst accoglie circa 26.000 pazienti all’anno, di cui circa 1.000 sono per la degenza e tutto il resto per visite ambulatoriali o cure in day hospital".

Il primo cittadino, invitando la minoranza ad atteggiamenti comuni per il bene dell’Irst, conclude ribadendo che "gli spazi liberati consentiranno di sviluppare le attività ambulatoriali e di ricerca con possibilità di più accessi di pazienti e ricercatori".