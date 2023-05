Irst, vince la solidarietà Dalla City Trail 8mila euro per battere il cancro

Hanno vinto tutti i 1300 partecipanti alla seconda edizione della ’Forlì Green City Trail’, evento sportivo non competitivo organizzato dalla Forlì Trail Asd a sostegno della lotta contro i tumori. Una corsa di solidarietà nella quale sono stati raccolti circa 8mila euro per il sostegno della ricerca contro il cancro portata avanti dai laboratori dell’Irst ’Dino Amadori’ di Meldola.

L’evento, tenutosi il 30 aprile al parco del Ronco Lido, s’è rivelato un enorme successo, con un appello che non è rimasto inascoltato e che servirà ad alimentare nuove prospettive di cura per i pazienti oncologici.

Al successo dell’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Forlì e dello stesso Istituto scientifico intitolato alla memoria del fondatore dello Ior, hanno contribuito anche vari sponsor, tra cui Bper Banca, Ospedali Privati Forlì, Antaridi srl e Il Panificio di Camillo srl.

"La ’Forlì Green City Trail’ è un evento relativamente giovane ma che si è imposto sin da subito all’interno della comunità forlivese come un appuntamento da non perdere – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – quindi i dati sulla partecipazione e sul ricavato, sebbene eccezionali, davvero non stupiscono. Questa iniziativa non ci permette solo di sostenere i progetti legati all’immunoterapia, nuova frontiera di cura per trattamenti sempre più efficaci e personalizzati, ma rappresenta anche un’occasione per parlare di stili di vita sani e benessere. La prevenzione – rimarca Miserocchi –, insieme alla ricerca, rappresenta l’arma più efficace che abbiamo affinché un futuro sempre più libero dal cancro non sia semplicemente una vaga speranza, ma una prospettiva concreta. E questo evento contribuisce all’avanzamento della lotta contro il cancro".

Tra gli stili di vita consigliabili figurano sicuramente "il movimento, l’attività fisica regolare, insieme a un’alimentazione bilanciata, per evitare lo sviluppo di svariate malattie – conclude Miserocchi –, non solo le neoplasie ma anche quelle a carico dell’apparato cardiocircolatorio".