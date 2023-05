Irst, visite verso la normalità già da lunedì

A partire da lunedì 22, l’Irst-Irccs ‘Dino Amadori’di Meldola riprende progressivamente la normale gestione degli appuntamenti. In particolare i pazienti che abbiano già in agenda un esame diagnostico, una terapia (fatta eccezione per quelle radioterapiche) o una visita, possono recarsi presso la sede Irst di riferimento senza necessità di conferma telefonica da parte di un operatore. Permangono due ambiti sensibili, per i quali si richiede particolare attenzione: radioterapia e risonanza magnetica. Nel primo caso si consiglia di contattare Irst prima di raggiungere l’Istituto per una conferma definitiva.