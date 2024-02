Iscritti, Scientifico sempre in testa. Ragioneria: boom di nuovi alunni

Si sono chiuse il 10 febbraio le iscrizioni degli alunni alle scuole superiori forlivesi. Attualmente sono 1.858 gli studenti iscritti in prima per l’anno scolastico 2024-2025: un numero che supera di 117 unità quello dello scorso anno (1.741). Va precisato che questi numeri possono subire variazioni in seguito ad eventuali trasferimenti lavorativi delle famiglie in altre città, agli esiti degli scrutini di terza media e a quelli delle attuali prime superiori in caso di bocciature o , infine, a un cambio di scelta della studente, in un secondo momento. Per quanto riguarda la situazione attuale, al primo posto per numero di preferenze si colloca, come negli anni precedenti, il Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli con 311 iscritti, dato in crescita rispetto ai 295 dello scorso anno.

In lieve diminuzione invece il Liceo Classico con 227 iscritti rispetto ai 250 dell’anno scolastico 2023-2024. In ascesa l’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi con 230 iscritti contro i 209 dello scorso anno e, in crescita, anche la classe prima della sede staccata di Sarsina con 23 studenti. Sostanzialmente stabile l’Itas (Istituto Tecnico Saffi-Alberti) con 164 iscritti, rispetto ai 162 dello scorso anno. Gli alunni sono così distribuiti: Costruzione, Ambiente e Territorio 33 studenti; Chimica, Materiali e Biotecnologie 92; Sistema Moda 39. Stabile anche il numero degli iscritti al Liceo Artistico e Musicale Canova che registra 142 alunni. Si conferma apprezzato dai giovani l’Alberghiero Artusi di Forlimpopoli con 150 iscritti, uno in più dello scorso anno; in crescita il Liceo di Scienze Umane Carducci, sempre di Forlimpopoli, con 43 iscritti contro i 29 dello scorso anno. Molti studenti, alcuni provenienti da altre città, hanno scelto l’Istituto Tecnico Aeronautico Baracca che conta, quest’anno, 197 iscritti per le classi prime contro i 190 dello scorso anno. Il numero comprende anche gli iscritti nella sezione di Galeata.

Aumento notevole del numero di iscritti all’Istituto Tecnico Economico Matteucci che registra per il prossimo anno 240 studenti nelle prime contro i 180 dell’anno precedente. Positivo anche il risultato di iscrizioni all’Istituto Professionale Ruffilli che è stato scelto da 131 studenti per la prima classe contro i 118 del 2023-2024. Il Ruffilli prevede 6 classi prime distribuite fra servizi commerciali, servizi per la sanità e l’assistenza sociale, indirizzo ‘Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico’ e indirizzo ‘Agricoltura’ con sede a Roncadello.

Rosanna Ricci